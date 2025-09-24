Путин назначил Александра Гуцана генеральным прокурором России

Российский лидер Владимир Путин снял с занимаемой должности полпреда президента СЗФО Александра Гуцана и назначил его генеральным прокурором РФ. Соответствующий указ появился на сайте Кремля 24 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Кандидатуру господина Гуцана на должность генпрокурора России глава государства выдвинул 18 сентября, спустя пять дней комитеты Совета Федерации провели предварительное обсуждение кандидатуры и подготовили заключение.

Теперь уже экс-полпред президента СЗФО поблагодарил президента страны за оказанное доверие и назвал большой честью возглавить Генпрокуратуру РФ. Ранее занимавший пост генерального прокурора России Игорь Краснов в свою очередь возглавил Верховный суд РФ.

Подробнее читайте в материале «Ъ-СПб» «Северо-Западу подыщут нового президентского куратора».

Андрей Маркелов