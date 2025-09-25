Бывший глава КРТИ Санкт-Петербурга предположительно погиб в Москве

Под окнами гостиницы в Шереметьево нашли тело человека, предположительно опознанного как экс-председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ) Александр Федотов. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники.

Собеседники издания уточнили, что трагический инцидент произошел накануне.

Александр Федотов окончил Военно-транспортный университет железнодорожных войск и военных сообщений. После увольнения в запас в звании капитана проходил обучение в Северо-Западной академии госслужбы. Работал в подведомственной КРТИ Дирекции транспортного строительства и в ФКУ «Северо-Запад».

Чиновник возглавил КРТИ вместо Андрея Левакина, который в декабре 2023 года стал фигурантом уголовного дела о расходовании средств на строительство станции метро «Путиловская». В апреле 2024 года Александр Федотов ушел с должности по собственному желанию.

