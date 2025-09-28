Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
По делу об отравлениях суррогатным алкоголем в Ленобласти задержаны 14 человек

В рамках расследования трех уголовных дел по фактам смертельных отравлений жителей Ленинградской области суррогатным алкоголем задержаны 14 человек, подозреваемых в причастности к распространению контрафакта. Изъято более 1300 литров спиртосодержащей продукции, сообщили 28 сентября в региональной прокуратуре.

Фото: Прокуратура Ленинградской области

В настоящий момент в местах сбыта и хранения суррогатного алкоголя продолжается проведение обысков. В воскресенье в судах будут рассматриваться ходатайства следствия об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу, отметили в надзорном ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что согласно последним данным, от отравления метиловым спиртом в Ленобласти скончались 19 человек. Сланцевский суд арестовал продавцов суррогатного алкоголя на месяц и 30 суток.

Подробнее о массовом отравлении в Сланцевском районе — в материале «Ъ-СПб» «Что дед проклятый нам готовит».

Андрей Цедрик

