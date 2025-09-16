Старейший на Северо-Западе

По итогам единого дня голосования в Ленобласти 12–14 сентября действующий губернатор региона Александр Дрозденко побеждает на выборах главы региона, набрав 84,21% голосов избирателей. По многим показателям Ленобласть находится в числе лидирующих регионов страны, губернатор Дрозденко не просто продолжает курс, взятый 10 лет назад, а развивается вместе с регионом, отмечают политологи, которые и не сомневались в его победе.

По итогам трехдневного голосования 12–14 сентября 2025 года за Александра Дрозденко, баллотировавшегося от «Единой России», голоса отдали 756 885 избирателей при явке избирателей в 62,84% (889 476 чел.). Второй результат у кандидата от ЛДПР Андрея Лебедева (6,69% голосов). Далее следуют: Игорь Новиков («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») — 3,02%, Сергей Малинкович («Коммунисты России») — 2,65% и Сергей Лисовский («Зеленые») — 2,20% голосов избирателей.

Александр Дрозденко возглавляет 47-й регион с мая 2012 года, когда указом президента он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ленобласти. После назначения депутаты областного парламента наделили господина Дрозденко полномочиями губернатора. После возвращения прямых выборов в 2015 году действующий глава 47-го региона получил 82% голосов ленинградцев при явке 44,5%. На прошлых губернаторских выборах в Ленобласти в 2020 году в голосовании приняли участие 701 167 человек (51,52%). Тогда господин Дрозденко выиграл с результатом 83,61% голосов избирателей. С учетом нынешних выборов кресло губернатора Александр Дрозденко занимает в четвертый раз.

Единый день голосования в 2025 году проходил с 12 по 14 сентября в 81 регионе России. Прямые выборы губернаторов состоялись в 20 субъектах Федерации, еще в одном главу региона избирали через парламент.

И хотя до начала выборов Александр Дрозденко стал последним из глав регионов, получившим поддержку президента РФ Владимира Путина, согласно предварительным данным единого дня голосования, он замкнул тройку лидеров по количеству набранных голосов среди всех субъектов РФ, где проходили губернаторские выборы. Больше господина Дрозденко набрали только губернатор Татарстана Рустам Минниханов с 88,09% голосов и глава Курской области Александр Хинштейн (86,92%).

«Александр Дрозденко набрал в полтора раза больше голосов по сравнению с остальными участниками. Это старейший губернатор на Северо-Западе, он работает с 2012 года, поэтому это в какой-то мере и определило его результат»,— прокомментировал итоги прошедших выборов политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«То, что господин Дрозденко вошел в тройку лидеров по количеству голосов среди регионов, свидетельствует о том, что он как губернатор "старой школы", который руководит регионом не первый и не второй срок, подтвердил то доверие, которое оказывает ему президент Российской Федерации. Это связано с целым комплексом факторов, позволяющих Ленинградской области по многим параметрам входить в число лидирующих регионов страны»,— рассуждает политолог Дмитрий Гавра.

Среди задач, на которых сконцентрируется губернатор Дрозденко после переизбрания, господин Гавра отдельно выделяет тесное взаимодействие Ленобласти с Петербургом и правительством города.

«Совместные проекты, которые реализуются в городе и области, крайне важны. В список входят и транспортно-инфраструктурные проекты, такие как Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД), строительство метро в Кудрово или разработка плана по льготным проездным билетам. Полагаю, что цифры, которые получила Ленинградская область, демонстрируют то, что губернатор Дрозденко не просто продолжает ту линию, которую он начал более десяти лет назад, но и развивает новые планы вместе с регионом»,— считает политолог Гавра.

На вопрос, стоит ли ждать изменений в «команде Капитана» (так неформально называют в Ленобласти действующего главу региона.— «Ъ-СПб») после переизбрания господина Дрозденко, господин Солонников ответил: «Вряд ли стоит ждать новостей сейчас. Это, прежде всего, было голосование за федеральную поддержку».

Александра Тен, Софья Лощенова