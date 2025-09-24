Сбежавший из здания суда Борис Авакян скончался в здании консульства Армении

Бывший замглавы управления Росреестра по Петербургу Борис Авакян, накануне сбежавший из здания суда в Кронштадте во время перерыва, скончался в здании консульства Армении, сообщает 78.ru.

По данным источника издания, вечером 23 сентября Авакян зашел в туалет, заперся и не выходил. Тело обнаружили после того, как вскрыли дверь в санузел.

Известно, что бывший чиновник вместе с экс-владельцем бутика Cartier на набережной реки Мойки Дмитрием Зарубиным и еще восемнадцатью фигурантами проходил по делу об уклонении от уплаты таможенных сборов на сумму более 4,2 млрд рублей.

В августе Авакян заключил контракт на участие в СВО, производство в отношении него было приостановлено. Во вторник, 23 сентября, в суд поступило ходатайство о возобновлении дела в связи с расторжением контракта.

В августе Авакян заключил контракт на участие в СВО, производство в отношении него было приостановлено. Во вторник, 23 сентября, в суд поступило ходатайство о возобновлении дела в связи с расторжением контракта.

Андрей Маркелов