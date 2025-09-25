Спектакль «Лето одного года» с Басилашвили и Фрейндлих покинул репертуар БДТ

Большой драматический театр имени Товстоногова исключил из репертуара спектакль «Лето одного года» с народными артистами СССР Алисой Фрейндлих и Олегом Басилашвили. Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения 25 сентября.

«Мы будем скучать по этому полному искренности, радости, пронзительной грусти и виртуозной игры спектаклю, но жизнь театральной постановки следует своим законам»,— говорится в сообщении.

Для многочисленных зрителей, которые записались в лист ожидания на дальнейшие показы, БДТ предложит дополнительную помощь в приобретении билетов на другие спектакли из листа ожидания.

Впервые спектакль «Лето одного года» показали в декабре 2010 года, за 15 лет состоялась 221 встреча артистов с публикой. В БДТ подчеркнули, что постановка покидает репертуар, но не покидает наши сердца.

Андрей Маркелов