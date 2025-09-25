Состав правительства Ленобласти изменится более чем на 30%

Правительства Ленинградской области изменится не менее чем на 30%, заявил 25 сентября на пресс-конференции после инаугурации губернатор 47 региона Александр Дрозденко. Такие же изменения произойдут в руководстве профильных комитетов.

«Мы уже предварительно оценили ситуацию, смена в составе моих заместителей — вице-губернаторов и членов правительства будет не менее 30%. И примерно на эту же цифру, даже чуть больше, поменяется председатели комитетов правительства. Будут внесены изменения в структуру правления регионом: переформатированы ряд комитетов и перераспределены полномочия между моими заместителями»,— объяснил глава области.

Имена тех, кто будет уволен, Александр Дрозденко не назвал. Известно лишь, что точно на свой должности останется Роман Марков, но в его подчинение перейдет комитет по тарифам, приоткрыл секрет губернатор. Сейчас господин Марков возглавляет комитет финансов.

Александр Дрозденко при этом останется на должности первого заместителя председателя правительства.

Губернатор также отметил, что на место заместителя председателя правительства — главы комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрия Ялова рассматриваются две кандидатуры, обе из действующей команды губернатора.

Дмитрий Ялов покинул правительство региона на прошлой неделе. Чиновник возглавит один из вновь создаваемых федеральных центров по реализации нацпроектов.

Также господин Дрозденко заявил, что сразу после церемонии вступления в должность подписал распоряжение о назначении Сергея Перминова сенатором от правительства Ленобласти. «Интриги здесь нет, все остается стабильно и спокойно»,— отметил глава региона.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в доме правительства Ленобласти прошла инаугурация Дрозденко.

Надежда Ярмула