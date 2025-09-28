Пятый покер «Зенита» в ХХI веке

ФК «Зенит» разгромил на своем поле «Оренбург» со счетом 5:2 в матче 10-го тура чемпионата России. Четыре гола записал на свой счет полузащитник Максим Глушенков, еще один мяч провел форвард Александр Соболев. От лидирующих в РПЛ «Локомотива» и «Краснодара» петербуржцев отделяет очко.

«Зенит» развил свой успех после матча с «Краснодаром», в котором победил лидера на его поле со счетом 2:0. Продолжил фантастическое выступление за команду Максим Глушенков, отметившийся в той игре голом и результативной передачей. В дуэли с «Оренбургом» атакующий полузащитник петербуржцев забил четыре мяча, а еще один провел Александр Соболев, добивший мяч в сетку после удара Глушенкова. Это уже пятый покер игроков «Зенита» в ХХI веке: до этого четыре мяча в одном матче забивали Александр Ерохин, Артем Дзюба, Малком и Матео Кассьерра (на самом деле, в прошлом году он забил пять мячей в ворота «Ахмата» — Ъ-СПб). На счету всех игроков РПЛ в новом столетии двенадцать покеров. Так что петербургский клуб по их числу лидирует и в этой номинации.

«Оренбург» не составил большой конкуренции «Зениту» в субботнем матче. Команда сейчас в кризисе — за 10 стартовых игр чемпионата одержала одну победу, занимает место на дне таблицы. Хотя во втором тайме гости навязали сине-бело-голубым борьбу, буквально не давая им развернуться в течение 25 минут. К тому времени счет уже был 2:0 в пользу «Зенита». Глушенков забил два гола в первом тайме, получив пас сначала от Кассьерры, потом от Педро. В середине второго Сергей Семак, тренер петербуржцев, провел замены, выпустив на поле Александра Соболева, Андрея Мостового, и Соболев первым же касанием отправил мяч в ворота, сделав счет 3:0. Ему оставалось только не промахнуться после удара Глушенкова и сейва вратаря «Оренбурга» Богдана Овсянникова, который отбил мяч прямо на Соболева. Затем Глушенков забил свой третий гол в игре, похожим образом добив снаряд в сетку после удара Мостового. А дальше в защите «Зенита» произошел какой-то провал. Сначала вратарь Денис Адамов не удержал мяч в руках после верхового навеса со «стандарта», и защитник гостей Эмил Ценов отправил его в сетку. Затем после штрафного точный удар головой нанес полузащитник уральской команды Владислав Камилов. Но точку в этой игре поставил тот же Глушенков, ворвавшийся в штрафную после передачи Вендела и перебросивший мяч через вратаря.

Таким образом, «Зенит» победил со счетом 5:2, одержав пятую победу с начала чемпионата. Она позволила петербуржцам сократить отставание от лидеров до очка.

«Локомотив» в субботу добыл победу в матче с «Рубином» 1:0 благодаря ошибке вратаря казанской команды, выпустившего мяч из рук после удара со штрафного (к слову, за «Рубин» дебютировал Далер Кузяев, бывший игрок «Зенита», подписавший контракт с «рубиновыми» до конца сезона), а «Краснодар» не сумел в гостях сломить сопротивление «Ростова» — 0:0. Велика вероятность того, что в следующем туре «Зенит» потеснит лидеров с первых строчек, так как «Локомотив» встречается с московским «Динамо», которое набирает форму, а «Краснодар» — с «Ахматом», который не проигрывает под руководством Станислава Черчесова, бывшего тренера сборной России, на протяжении семи туров. Соперником сине-бело-голубых будет «Акрон». Дальше у «Зенита» игра с «Сочи» — другим аутсайдером чемпионата. Она состоится уже после октябрьского перерыва на матчи сборных, но, так или иначе, у петербуржцев хороший шанс подняться выше в таблице в ближайших турах. Особенно если они будут демонстрировать такой же результативный футбол.

Что касается Максима Глушенкова, то он после покера в игре с «Оренбургом» переместился на третье место соревнования бомбардиров РПЛ с шестью голами. Лидируют тут пока полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков и нападающий «Рубина» Мирлинд Даку — на их счету по восемь мячей.

