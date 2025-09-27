Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Сланцевский суд арестовал продавцов суррогатного алкоголя на месяц и 30 суток

Суд города Сланцы арестовал на один месяц и 30 суток 78-летнего Николая Бойцова, которого подозревают в торговле суррогатным алкоголем, сообщает объединенная пресс-служба судов Ленобласти.

Подозреваемая в торговле метиловым спиртом, который унес жизни как минимум 19 человек в Сланцевском районе Ленобласти.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Ленобласти

Фото: Объединенная пресс-служба судов Ленобласти

Под стражу на аналогичный срок отправили и 61-летнюю знакомую пенсионера из другой деревни. По версии следствия, подозреваемая покупала этиловый спирт и сбывала его приятелю.

Тела жертв отравления суррогатным спиртным начали находить 25 сентября. Согласно последним данным, скончались 19 человек. К утру 27 сентября количество задержанных по делу о причинении смерти по неосторожности выросло до восьми.

Подробнее о массовом отравлении в Сланцевском районе — в материале «Ъ-СПб» «Что дед проклятый нам готовит».

Андрей Маркелов

