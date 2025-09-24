Периодическое протапливание в Петербурге начнется утром в четверг 25 сентября

С 09:00 четверга, 25 сентября, в Петербурге начнется периодическое протапливание. Соответствующее распоряжение выпустил комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как пояснили в Смольном, решение принято в связи с прогнозируемым понижением температуры воздуха в городе. Ресурсоснабжающим организациям предписано в первоочередном порядке начать подачу тепла в дошкольные и средние образовательные учреждения, объекты здравоохранения и социальной защиты.

Управляющим компаниям, предоставляющим коммунальные услуги с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, также предложено приступить к периодическому протапливанию с 25 сентября — в случае если собственники самостоятельно не определили иную дату его начала.

Энергетики напоминают, что в период периодического протапливания систему теплоснабжения запускают постепенно — источники тепла включаются поэтапно на низких параметрах. Такой подход позволит УК в плановом режиме подготовить дома к регулярному отоплению.

Ранее «Ъ-СПб» писал о сроках начала периодического протапливание в социальных учреждениях Ленобласти.

Андрей Цедрик