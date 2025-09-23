Комиссия по транспорту поддержала введение единого тарифа для электричек в Петербурге

Постоянная комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрила законопроект, позволяющий ввести фиксированный тариф на проезд в электричках в границах города. Об этом сообщил глава парламентской комиссии по транспорту Алексей Цивилев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В случае принятия законопроект позволит Смольному выделять бюджетные средства для субсидирования перевозчику, что поможет установить единый городской тариф. По расчетам городского комитета по транспорту, размер субсидии в 2026 году составит 800 млн рублей.

Решение призвано улучшить транспортную доступность отдаленных районов Северной столицы: Колпинского, Курортного, Пушкинского, Петродворцового и Красносельского. По словам зампреда комитета по транспорту Олега Матвеева, которые приводит господин Цивилев, после установления единого тарифа годовой пассажиропоток на железнодорожном транспорте внутри Петербурга может вырасти с 48 до 180 млн человек.

«Главное преимущество для пассажиров — появление удобного пересадочного тарифа с электрички на метро и наземный транспорт. В перспективе система, аналогичная действующему тарифу "90 минут", позволит оплачивать разовую поездку с пересадками по фиксированной цене»,— отмечает Алексей Цивилев.

Артемий Чулков