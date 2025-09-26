Бывший вице-губернатор Петербурга Евгений Елин стал заместителем директора Мариинки

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, курировавший экономическую политику Смольного, стал первым заместителем художественного руководителя и директора Мариинского театра Валерия Гергиева. Соответствующая публикация появилась на сайте театра 26 сентября.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Евгений Елин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Евгений Елин начал работу в правительственном блоке Петербурга в 2009 году в должности председателя городского комитета экономического развития, промышленной политики и торговли. В 2012 году губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назначил господина Елина вице-губернатором — председателем комитета финансов Ленобласти.

В 2013 году он стал заместителем министра экономического развития России, где, в частности, курировал федеральную космическую программу. В январе 2019 года господин Елин был назначен вице-губернатором Петербурга. В феврале 2021 года чиновник покинул этот пост и перешел в S7 Group, взяв на себя руководство космическим направлением холдинга.

В прошлом году стало известно, что Евгений Елин продал петербургскому АО «Инженерный центр судостроения» свою долю 17% московского ООО «ПромСистемы», которое занимается ремонтом и обслуживанием газовых турбин иностранного производства.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в 2024 году другой бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга, Марат Оганесян, стал помощником художественного руководителя и директора Мариинского театра.

Артемий Чулков