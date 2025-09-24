Эксперты констатировали смерть укрывшегося в армянском консульстве Бориса Авакяна

Эксперты констатировали смерть экс-замглавы управления Росреестра по Санкт-Петербургу Бориса Авакяна, тело которого было обнаружено вчера вечером в консульстве Республики Армения на Васильевском острове. Это подтвердили «Ъ-СПб» источники в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ситуация у входа в неработающее здание консульства Республики Армения на Большом проспекте В.О. в Санкт-Петербурге днем 24 сентября. Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ Бывший заместитель начальника отдела Госземнадзора управления Росреестра России по Петербургу Борис Авакян во время интервью. Архив «Ъ-СПб» Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Следующая фотография 1 / 2 Ситуация у входа в неработающее здание консульства Республики Армения на Большом проспекте В.О. в Санкт-Петербурге днем 24 сентября. Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ Бывший заместитель начальника отдела Госземнадзора управления Росреестра России по Петербургу Борис Авакян во время интервью. Архив «Ъ-СПб» Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

В настоящее время, по словам собеседника «Ъ-СПб», специалисты ждут разрешения Министерства иностранных дел закавказского государства на ввоз тела в страну (официально территория дипмиссии является территорией иностранного государства. — «Ъ-СПб»).

Ранее в прессе появилась информация, что следственную группу якобы попросили удалиться из здания консульства, после чего по сети начали распространятся версии о том, что гибель господина Авакяна может быть инсценировкой.

Утром 24 сентября стало известно, что бывший петербургский чиновник заперся в туалете, где, предположительно, покончил с собой. В интернете появились фотографии окровавленного тела, которое лежало возле унитаза. Консульство, расположенное в доме 57/15 на Большом проспекте Васильевского острова, сегодня на время перестало принимать посетителей.

Господин Авакян сбежал из здания суда в Кронштадте во время перерыва. В России он проходит по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей. Несколько лет назад фигурант сбежал из-под домашнего ареста за границу. Будучи под следствием, экс-чиновник подписал контракт с Минобороны РФ, но позже отказался отправляться в зону проведения спецоперации.

Подробнее о побеге бывшего замглавы управления Росреестра по Петербургу читайте в материале «Ъ-СПб» «Уклонист с большой буквы».

Андрей Кучеров