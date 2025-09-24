Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Пресс-конференцию СПбГУП по теме незаконного присвоения имущества вуза отменили

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП) отменил пресс-конференцию, на которой ректор Александр Запесоцкий намеревался ответить на вопросы об иске Генпрокуратуры РФ о возврате государству имущества вуза.

Фото: Петр Ковалев, Коммерсантъ

В пресс-службе университета ответили корреспонденту «Ъ-СПб», что событие отменено из-за визита господина Запесоцкого в Москву. О переносе даты пресс-конференции пока ничего не сообщается.

Генпрокуратура считает, что Федерация независимых профсоюзов России оформила имущество учебного заведения в свою собственность незаконно, а ректор Запесоцкий использует его для личного обогащения. Иск направлен в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сведения о нем 22 сентября опубликовал «Коммерсантъ».

В анонсе пресс-конференции, который был разослан СМИ днем 23 сентября, СПбГУП не подтвердил сведения, содержащиеся в иске Генпрокуратуры, а информацию о кредитах, полученных ректором и его сыном под залог имущества университета, назвал вымыслом.

Пресс-служба вуза призывала корреспондентов приходить заранее, чтобы «ректор имел возможность представить журналистскому сообществу результаты своей деятельности по расхищению государственной собственности».

Вечером, 23 сентября, стало известно, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти принял к рассмотрению иск Генпрокуратуры и наложил арест на имущество университета, в том числе учебный корпус и общежитие.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что глава Генпрокуратуры РФ Игорь Краснов, подчиненные которого инициировали дело университета профсоюзов, возглавил Верховный суд РФ. Вакантное место занял полпред президента СЗФО Александр Гуцан.

Надежда Ярмула, Андрей Маркелов

