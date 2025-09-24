Генпрокуратура требует отстранить ректора СПбГУП Запесоцкого от должности

Генеральная прокуратура РФ в качестве обеспечительной меры просит суд отстранить Александра Запесоцкого от должности ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП), а вузу — запретить заключать с ним трудовой договор. Соответствующее заявление, как стало известно «Ъ-СПб», надзорный орган направил в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Временное исполнение полномочий руководителя СПбГУП предлагается возложить на директора Санкт-Петербургского техникума отраслевых технологий, финансов и права Евгения Лубашева. Последнего, полагает ведомство, необходимо обеспечить доступом ко всей документации вуза, в том числе к финансовой.

Сегодня стало известно, что ГП попросила арбитражный суд ускорить сроки рассмотрения дела об изъятии в пользу государства имущества университета, так как господин Запесоцкий, по их мнению, собирается «организовать в городе несогласованные с органами местного самоуправления публичные мероприятия протестного характера».

Предварительное слушание изначально было назначено на 22 ноября. Однако, как сообщила «Ъ-СПб» адвокат Наталья Черникова, представляющая интересы Ленинградской федерации профсоюзов (ЛФП), привлеченной в процесс как третье лицо, теперь новая дата — 9 октября.

«Нам нужно подготовиться к процессу: изучить все материалы с учетом того, что еще не так просто все это получить. Это нарушение прав стороны, а сторон у нас там много»,— подчеркнула госпожа Черникова.

Сегодня в полдень господин Запесоцкий должен был дать пресс-конференцию, посвященную ситуации вокруг образовательного учреждения. Однако встреча с журналистами была отменена.

Ранее арбитражный суд наложил арест на имущество университета, в том числе учебный корпус и общежитие. Ответчиками по делу, помимо СПбГУП, названа Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). Надзор считает, что ФНПР оформила активы в свою собственность незаконно, а руководитель вуза использует их для личного обогащения.

