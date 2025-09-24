В Генпрокуратуре заявили, что ректор Запесоцкий хочет привлечь студентов к протестам

Генеральная прокуратура РФ попросила Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти ускорить сроки рассмотрения дела о возврате в госсобственность имущества Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП), поскольку считает, что ректор вуза Александр Запесоцкий намерен оказать давление на суд через СМИ и протестные акции. Исковое заявление было принято к производству 22 сентября, а предварительное заседание назначено на 20 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Ковалев, Коммерсантъ Фото: Петр Ковалев, Коммерсантъ

В заявлении ГП на имя председателя суда (имеется в распоряжении «Ъ-СПб») говорится, что господин Запесоцкий собирается «организовать в городе несогласованные с органами местного самоуправления публичные мероприятия протестного характера».

Руководитель образовательного учреждения, по мнению надзорного органа, планирует для этих целей привлечь работников университета, а также «агитирует студентов участвовать в незаконных демонстрациях».

В ведомстве утверждают, что Александр Запесоцкий распространяет среди учащихся «ложную информацию об отзыве лицензии, что приведет к остановке учебного процесса и расторжению с ними договоров об образовании». Последнее обстоятельство, подчеркивают в Генпрокуратуре, повлечет выселение свыше 800 студентов, проживающих в университетском общежитии.

ГП также полагают, что глава учебного заведения анонсировал большую пресс-конференцию, чтобы «распространить подложные данные о заявленных прокурором требованиях и призвать общественные организации выступить в защиту его как ректора».

Сегодня в полдень господин Запесоцкий должен был дать пресс-конференцию, посвященную ситуации вокруг спора об имуществе СПбГУП. Однако встреча с журналистами была отменена.

Вечером, 23 сентября, стало известно, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти наложил арест на имущество университета, в том числе учебный корпус и общежитие.

Подробнее об иске к СПбГУП — в материале «Ъ» «Прокуроры занялись профсоюзным обучением».

Андрей Кучеров