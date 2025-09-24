Правоохранительные органы опровергли слухи о недопуске СКР к телу Бориса Авакяна

В настоящий момент сотрудники Следственного комитета РФ, включая криминалистов, продолжают работать в консульстве Республики Армения в Санкт-Петербурге, где, по информации СМИ, был найден мертвым экс-замглавы управления Росреестра по региону Борис Авакян, сбежавший накануне из Кронштадтского районного суда. Это подтвердили «Ъ-СПб» источники в правоохранительных органах.

Ситуация у входа в неработающее здание консульства Республики Армения на Большом проспекте В.О. в Санкт-Петербурге днем 24 сентября.

Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ Ситуация у входа в неработающее здание консульства Республики Армения на Большом проспекте В.О. в Санкт-Петербурге днем 24 сентября.

Ранее в прессе появилась информация, что следственную группу якобы попросили удалиться из здания дипведомства, после чего по сети начали распространятся версии о том, что гибель господина Авакяна может быть инсценировкой.

Утром 24 сентября ряд изданий написал, что экс-чиновник заперся в туалете, где, предположительно, покончил с собой. В интернете после этого появились фотографии лежащего на полу тела без сознания, которое было все в крови. Официальных комментариев о смерти Бориса Авакяна на момент публикации не появилось.

Консульство, расположенное в доме 57/15 на Большом проспекте Васильевского острова, сегодня не осуществляет прием граждан.

Господин Авакян сбежал из здания суда в Кронштадте во время перерыва. В России экс-чиновник проходит по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей. Несколько лет назад он нарушил условия домашнего ареста, после чего обнаружился сначала в Париже, а потом в Ереване. Будучи под следствием, он подписал контракт с Минобороны РФ, но позже отказался отправляться в зону проведения спецоперации.

Подробнее о побеге бывшего замглавы управления Росреестра по Петербургу читайте в материале «Уклонист с большой буквы». «Ъ-СПб» продолжает следить за развитием событий.

Андрей Кучеров