В доме правительства Ленобласти прошла инаугурация Дрозденко

Александр Дрозденко в четвертый раз вступил в должность губернатора Ленинградской области, передает корреспондент «Ъ-СПб». Церемония прошла в доме правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На инаугурации присутствовали 44 депутата областного ЗакСа, председатель петербургского парламента Александр Бельский, члены правительства Ленобласти и Санкт-Петербурга, глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский а также заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов.

Александр Дрозденко возглавляет регион с 2012 года, на выборах 12–14 сентября 2025 года он набрал 84,21% голосов избирателей. Опрошенные «Ъ-СПб» политологи отметили, что под его руководством Ленобласть находится в числе лидирующих регионов страны по многим показателям, при этом ее губернатор не просто продолжает курс, взятый 10 лет назад, а развивается вместе с регионом.

Подробнее об очередном переизбрании Александра Дрозденко — в материале «Ъ-СПб» «Старейший на Северо-Западе».

Артемий Чулков