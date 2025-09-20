Подведение итогов ЕДГ, военные учения «Запад-2025», отставка Дмитрия Козака

Отставки и назначения

Президент РФ Владимир Путин принял отставку Дмитрия Козака с должности замглавы Администрации президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Совместные стратегические учения Вооруженных Сил России и Белоруссии «Запад-2025»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Совместные стратегические учения Вооруженных Сил России и Белоруссии «Запад-2025»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Комиссия при президенте РФ одобрила кандидатуру генпрокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда.

Владимир Путин предложил кандидатуру Александра Гуцана на должность генпрокурора России.

Цитаты недели

«Бюджет никогда не бывает простым, а сейчас, скажем прямо, это военный бюджет» (замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев о федеральном бюджете на 2026 год).

«Союзники России — армия, флот и устойчивые финансы» (глава Минфина Антон Силуанов на пленарной сессии Московского финансового форума).

«Вероятность ядерного конфликта в мире достигла максимально высокого уровня за последние десятилетия» (заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на VIII cъезде лидеров мировых религий в Астане).

«Некоторые проявления ненависти не подлежат обсуждению» (заявил на допросе в ФБР Тайлер Робинсон — подозреваемый в убийстве американского политика Чарли Кирка).

Цифры недели

В России завершилось трехдневное голосование, в ходе которого прошли выборы 21 губернатора, депутатов 11 заксобраний, а также около 47 тыс. глав и депутатов муниципального уровня.

В учениях «Запад-2025» задействованы 41 полигон, 100 тыс. военнослужащих и около 10 тыс. систем вооружений и техники.

Правительство РФ выделит на нацпроекты 40 трлн руб.

Каждый пятый житель России испытывает серьезные трудности с обслуживанием кредитов.

Оптовые цены на дизель за неделю выросли на 5%, приблизившись к историческим рекордам августа 2023 года.

До 200 тыс. водителей могут уйти из такси из-за закона о локализации.

ФРС США впервые с декабря 2024 года понизила ключевую ставку на 0,25 п. п., до диапазона 4–4,25% годовых.

Конфискованы активы экс-главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его родственников на сумму более 13 млрд руб.

ФСБ и таможенники пресекли ввоз в РФ более 1,5 т кокаина из Латинской Америки.

В Оренбургской области приземлился проведший 30 дней в космосе российский спутник «Бион-М» №2 с мышами на борту.

По букве закона

Комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом.

Администрация Дональда Трампа одобрила первый пакет военной помощи Киеву, профинансированный союзниками США по НАТО.

Владимир Путин продлил до конца 2027 года контрсанкции в виде ограничений на вывоз и ввоз определенной продукции.

Запрещенное в РФ «международное движение сатанизма» внесли в перечень экстремистов и террористов.

Инициативы недели

Европейская комиссия опубликовала набор предложений, которые вошли в 19-й пакет санкций против России.

Египет выдвинул идею о создании «арабского НАТО» в ответ на бомбардировки Израилем территорий стран Ближнего Востока.

Банки и операторы связи направили в Минцифры предложения по борьбе с мошенничеством.

Бывший гендиректор аэропорта Жуковский и авиакомпании Red Wings Евгений Солодилин намерен выкупить всю грузовую группу «Волга-Днепр».

Минцифры обсуждает введение льготной карты для покупки книг среди молодежи по аналогии с «Пушкинской картой».

Сделки недели

Группа компаний BI. ZONE приобрела российского разработчика антивирусных технологий NANO Security.

ГК «Самолет» продала проект «Рублевские кварталы» девелоперской компании «Брусника» оценочно за 3,5–6 млрд руб.

Бизнесмен Арам Габрелянов купил Telegram-канал Baza.