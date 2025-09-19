Что известно о 19-м пакете санкций ЕС против России: банки, энергетика, торговля

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в совместном заявлении с главой Евродипломатии Каей Каллас раскрыла содержание 19-го пакета санкций против России. Он охватывает сферу энергетики, финансов и вводит торговые ограничения. ЕС впервые предлагает ввести рестрикции против криптовалютных платформ, а также против платежной системы «Мир». Что известно о 19-м пакете санкций — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman / Reuters Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman / Reuters

Финансовый сектор

ЕК предложила ввести санкции против криптовалютных платформ.

ЕК предложила ввести полный запрет на операции российских банков, включая банки, работающие в третьих странах.

ЕК предложила ввести санкции против российских и зарубежных банков.

ЕС намерен ввести санкции против российской платежной системы «Мир».

ЕС предлагает принять меры против российских схем уклонения от уплаты налогов в третьих странах, в том числе с помощью криптовалют.

ЕС предлагает ограничить доступ России к технологиям ИИ и геоданным, в том числе из Индии и Китая.

ЕС в скором времени сформулирует предложение о том, как использовать российские активы для помощи Украине.

ЕК не включила ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам.

Энергетический сектор

ЕК хочет полностью запретить импорт сжиженного природного газа из России к 1 января 2027 года.

ЕК предлагает ввести полный запрет на транзакции с компаниями «Газпромнефть» и «Роснефть».

ЕК устанавливает потолок цены на российскую сырую нефть в $47,6 за баррель.

ЕК предлагает ввести санкции против нефтяных компаний и НПЗ в третьих странах, в том числе КНР.

Торговый сектор