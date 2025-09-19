Что известно о 19-м пакете санкций ЕС против России: банки, энергетика, торговля
Фон дер Ляйен раскрыла содержание 19-го пакета санкций против России
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в совместном заявлении с главой Евродипломатии Каей Каллас раскрыла содержание 19-го пакета санкций против России. Он охватывает сферу энергетики, финансов и вводит торговые ограничения. ЕС впервые предлагает ввести рестрикции против криптовалютных платформ, а также против платежной системы «Мир». Что известно о 19-м пакете санкций — в подборке «Ъ».
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Фото: Yves Herman / Reuters
Финансовый сектор
- ЕК предложила ввести санкции против криптовалютных платформ.
- ЕК предложила ввести полный запрет на операции российских банков, включая банки, работающие в третьих странах.
- ЕК предложила ввести санкции против российских и зарубежных банков.
- ЕС намерен ввести санкции против российской платежной системы «Мир».
- ЕС предлагает принять меры против российских схем уклонения от уплаты налогов в третьих странах, в том числе с помощью криптовалют.
- ЕС предлагает ограничить доступ России к технологиям ИИ и геоданным, в том числе из Индии и Китая.
- ЕС в скором времени сформулирует предложение о том, как использовать российские активы для помощи Украине.
- ЕК не включила ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам.
Энергетический сектор
- ЕК хочет полностью запретить импорт сжиженного природного газа из России к 1 января 2027 года.
- ЕК предлагает ввести полный запрет на транзакции с компаниями «Газпромнефть» и «Роснефть».
- ЕК устанавливает потолок цены на российскую сырую нефть в $47,6 за баррель.
- ЕК предлагает ввести санкции против нефтяных компаний и НПЗ в третьих странах, в том числе КНР.
Торговый сектор
- ЕК предложила ввести санкции против еще 118 судов, которые подозревают в транспортировке российской нефти.
- ЕК предложила ввести санкции против 45 российских и зарубежных компаний.
- ЕК ужесточит экспортный контроль для промышленности России, Индии и КНР.
- ЕК предлагает запретить экспорт ряда химикатов, руд, металлов и солей.