Путин выдвинул кандидатуру Гуцана на пост генерального прокурора РФ
В Совет Федерации поступило представление президента РФ Владимира Путина для проведения консультаций для назначения на должность генерального прокурора РФ действующего полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана. Об этом 18 сентября сообщил председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
По словам сенатора, в соответствии с регламентом палаты комитеты Совфеда на совместном заседании проведут предварительное обсуждение представленной кандидатуры и подготовят заключения.
Решение по кандидатуре Александра Гуцана будет принято 24 сентября, уточнил господин Клишас.
Ранее «Ъ» писал, что место полпреда президента в СЗФО в случае перехода господина Гуцана на новую должность может занять заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.