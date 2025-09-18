Путин выдвинул кандидатуру Гуцана на пост генерального прокурора РФ

В Совет Федерации поступило представление президента РФ Владимира Путина для проведения консультаций для назначения на должность генерального прокурора РФ действующего полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана. Об этом 18 сентября сообщил председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам сенатора, в соответствии с регламентом палаты комитеты Совфеда на совместном заседании проведут предварительное обсуждение представленной кандидатуры и подготовят заключения.

Решение по кандидатуре Александра Гуцана будет принято 24 сентября, уточнил господин Клишас.

Ранее «Ъ» писал, что место полпреда президента в СЗФО в случае перехода господина Гуцана на новую должность может занять заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Андрей Цедрик