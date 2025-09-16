Таксисты не въезжают

Часть таксопарков и водителей, оказывающих услуги такси на своих автомобилях, не смогут выполнить требования к локализации машин, поэтому будут вынуждены уйти с рынка. Их число может достигнуть отметки в 200 тыс. водителей такси, что составляет около 20% от общего числа занятых в этой сфере. Такие оценки озвучены на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по вопросам локализации автомобилей для такси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Диана Харатян, Коммерсантъ Фото: Диана Харатян, Коммерсантъ

При отсутствии гибких адаптационных механизмов применения положений закона о локализации автомобилей возможно снижение уже в 2026 году общего количества водителей в отрасли такси на 200 тыс. человек, сказано в протоколе заседания Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по вопросам локализации автомобилей для такси. У “Ъ” есть копия документа. Во встрече участвовали представители службы заказа легкового такси, перевозчиков, автопроизводителей, отраслевых объединений, чиновники из Минпромторга, Минтранса, Минэкономики, а также власти Москвы и Санкт-Петербурга.

Требования закона о локализации автомобилей, станут обязательными для отрасли в марте 2026 года. В июне 2025 года общее число задействованных в такси водителей оценивалось в 1 млн человек, говорили в «Яндекс Такси». Таким образом, отток 200 тыс. водителей из отрасли приведет к потере 20% таксистов.

Реформа такси идет по жесткому сценарию, хотя ранее обсуждался более плавный переход, отмечают в сервисе заказа такси «Максим». Отток водителей может произойти за счет того, что большинству самозанятых таксистов будет недоступна замена автомобиля на требуемые модели из-за высокой стоимости новых машин российского производства, недоступности программ льготного автокредитования и лизинга, говорили ранее в Объединении самозанятых России. Именно те, кто работает на собственных автомобилях, являются наиболее уязвимыми в переходный период и требуют особого внимания, считает руководитель рабочей группы агрегаторов транспортных услуг комитета РСПП по цифровой экономике Антон Данилов-Данильян. Самозанятые приобретают автомобили исходя прежде всего из личных нужд, поэтому замена текущих машин на локализованные должна быть постепенной, считает председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

По оценкам участников совещания в РСПП, на конец 2024 года в отрасли насчитывается более 700 тыс. автомобилей, принадлежащих физлицам, свыше 70% из которых используются для подработки. При этом около 79% таких автомобилей не соответствуют требованиям принятого закона о локализации, уточняется в протоколе заседания.

Проблемы с автомобилями могут возникнуть не только у самозанятых водителей, но и у таксопарков. При завершении лизинга или изменении статуса водителей таксопарки не смогут сохранить нелокализованные автомобили в реестре и будут вынуждены закупать новые локализованные машины или брать их в лизинг, что, в свою очередь, приведет к увеличению арендных ставок для водителей, а значит — к росту тарифов для пассажиров, уверены в такси «Максим». Профессиональными перевозчиками и таксопарками задействовано около 340 тыс. автомобилей, говорится в протоколе совещания РСПП. По оценке исполнительного директора Национального совета такси Наталии Лозинской, 72% таксопарков приобретают автомобили в лизинг, причем у 13% в лизинге находится две трети парка. Средний срок лизинга составляет от трех до пяти лет, то есть большая часть этих автомобилей была приобретена до принятия закона о локализации, уточняет она. Чтобы таксопарки и водители проще адаптировались, «Яндекс Такси» и АвтоВАЗ уже начали обсуждать совместные инициативы по новому модельному ряду, рассказали “Ъ” в сервисе такси. В АвтоВАЗе сообщили, что все модели Lada подпадают под необходимые критерии, а имеющиеся производственные мощности позволяют оперативно удовлетворить всплески спроса.

Отток водителей может привести к снижению доступности услуг перевозки, особенно в небольших городах, росту стоимости поездок, предупреждают участники рынка легковых пассажирских перевозок. По данным Росстата, в августе 2025 года по всей России проезд в такси подорожал на 8% год к году, до 48,44 руб. за 1 км, в Москве — на 26%, до 75,92 руб., в Санкт-Петербурге, напротив, цены снизились на 10%, до 61 руб. Стоимость таких перевозок в мегаполисах может вырасти еще на 20–30% в 2026–2027 годах, прогнозируют в службе заказа такси «Максим».

Окончательный список автомобилей, соответствующих требованиям о локализации, пока не сформирован. Как ранее писал “Ъ”, в него могут войти модели Lada, «Москвич» и Evolute, а также Haval, Solaris и Sollers (см. “Ъ” от 12 сентября).

Дарья Андрианова, Наталия Мирошниченко