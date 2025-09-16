ФБР: подозреваемый в убийстве Кирка говорил о своем намерении в переписке

Подозреваемый в убийстве политического активиста Чарли Кирка сообщал о подобном желании в переписке. Директор ФБР Кэш Патель отметил, что в тексте сообщения он прямо говорил о возможности убить господина Кирка.

«Подозреваемый прямо заявил, что у него была возможность устранить Чарли Кирка и что он собирался это сделать. Когда его спросили, почему, он ответил: „Некоторые проявления ненависти не подлежат обсуждению“», — сказал господин Патель в эфире Fox News. ФБР планирует опросить людей, с которыми подозреваемый вел переписку на разных платформах, отметил господин Патель.

Чарли Кирка убили 10 сентября. В него выстрелили во время выступления перед студентами в Университете долины Юта. Подозреваемый в убийстве — 22-летний житель штата Тайлер Робинсон. Он свою вину отрицает и отказывается сотрудничать со следствием.

