Итоги Единого дня голосования в России. Кого избрали губернаторами и депутатами

14 сентября в России завершилось трехдневное голосование, в ходе которого прошли выборы 21 губернатора, депутатов 11 заксобраний, а также около 47 тыс. глав и депутатов муниципального уровня. По предварительным данным, второго тура нигде не потребуется: избраны все 20 действующих глав регионов, выдвинутых от «Единой России». «Единая Россия» лидирует и на выборах депутатов в облдумы и заксобрания. Итоги Единого дня голосования — в подборке «Ъ».

Выборы губернаторов

Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов («Единая Россия») набирает 88,09% голосов.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн («Единая Россия») набирает 86,92% голосов.

Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко («Единая Россия») набирает 84,21% голосов.

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев («Единая Россия») набирает 83,85% голосов.

Действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев («Единая Россия») набирает 83,41% голосов.

Врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк («Единая Россия») набирает 83,02% голосов.

Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев («Единая Россия») набирает 81,72% голосов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь («Единая Россия») набирает 81,25% голосов.

Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз («Единая Россия») набирает 78,78% голосов.

Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов («Единая Россия») набирает 73,84% голосов.

Действующий губернатор Калужской области Владислав Шапша («Единая Россия») набирает 72,24% голосов.

Действующий губернатор Пермского края Дмитрий Махонин («Единая Россия») набирает 70,94% голосов.

Временно исполняющий обязанности главы Коми Ростислав Гольдштейн («Единая Россия») набирает 70,04% голосов.

Действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников («Единая Россия») набирает 67,63% голосов.

Действующий губернатор Архангельской области Александр Цыбульский («Единая Россия») набирает 67,32% голосов.

Действующий глава Чувашии Олег Николаев («Единая Россия») набирает 67,06% голосов.

Действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов («Единая Россия») набирает 62,97% голосов.

Врио главы Новгородской области Александр Дронов («Единая Россия») набирает 62,19% голосов.

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер («Единая Россия») набирает 61,3% голосов.

Действующий глава Иркутской области Игорь Кобзев («Единая Россия») набирает 60,79% голосов.

Врио губернатора Ненецкого автономного округа Ирина Гехт стала губернатором по итогам голосования Собрания депутатов.

Выборы в облдумы и заксобрания

«Единая Россия» лидирует на выборах в Воронежскую областную думу — 78,67% голосов.

«Единая Россия» побеждает на выборах в Рязанскую облдуму — 72,93% голосов.

«Единая Россия» побеждает на депутатских выборах в Магаданскую областную и городскую думы — 66% голосов.

«Единая Россия» побеждает на выборах депутатов заксобрания ЯНАО — 65,60% голосов.

«Единая Россия» побеждает на выборах в заксобрание Калужской области — 58,56% голосов.

«Единая Россия» побеждает на выборах в Курганскую облдуму — 54,91% голосов.

«Единая Россия» побеждает на выборах депутатов заксобрания Челябинской области — 54,48% голосов.

«Единая Россия» побеждает на выборах в Костромскую облдуму — 50,25% голосов.

«Единая Россия» побеждает выборах в Государственный совет Коми восьмого созыва — 44,5% голосов.

«Единая Россия» лидирует на выборах в городскую думу Томска — 42,58% голосов.

«Единая Россия» забирает 40 из 50 мандатов по предварительным итогам выборов в Совет депутатов Новосибирска.

«Единая Россия», предварительно, получила 51 депутатский мандат из 76 на выборах в заксобрание Новосибирской области, выиграв 29 округов из 38.

«Единая Россия» получила 45 из 50 депутатских мандатов на выборах в Белгородскую областную думу, выиграв 24 избирательных округа из 25.

Кандидаты от «Единой России» выиграли выборы по одномандатным округам в Оренбургской городской совет, а также получили 12 мандатов по единому избирательному округу.

