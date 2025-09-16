Судья не пожалел для казны

Как стало известно “Ъ”, Волжский горсуд Волгоградской области обратил в доход государства активы бывшего председателя Верховного суда (ВС) Адыгеи Аслана Трахова и его близких родственников на сумму более 13 млрд руб. Таким образом был удовлетворен антикоррупционный иск Генпрокуратуры. Решение суда приведено к немедленному исполнению. Ответчики иск полностью признали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-глава Верховного Суда Адыгеи Аслан Трахов

Фото: архив объединенной пресс-службы судов Адыгеи Экс-глава Верховного Суда Адыгеи Аслан Трахов

Фото: архив объединенной пресс-службы судов Адыгеи

Изначально исковое заявление было подано в Октябрьский райсуд Краснодара, однако по ходатайству надзорного ведомства Четвертый кассационный суд передал его в Волгоград, поскольку имелись данные о наличии связей семейства Траховых в судебной системе Краснодарского края и Адыгеи. Вначале в деле речь шла об имуществе кадастровой стоимостью 2,5 млрд руб., затем была произведена ее рыночная переоценка. Кроме того, в ходе разбирательства исковое заявление пополнилось новыми объектами.

«В итоге всего в федеральную собственность были обращены 214 объектов недвижимости совокупной стоимостью свыше 13 млрд руб.»,— сообщил “Ъ” источник, знакомый с ходом процесса. Он отметил, что принятое решение обращено к немедленному исполнению.

Так, по данным “Ъ”, в казну отошли 100% долей ООО «ТК "Монорама Адыгея"» и ООО «Лаки», на которые было оформлено имущество стоимостью 5,5 млрд руб.

Также в доход государства изъяты 118 земельных участков площадью 26 га стоимостью 3,7 млрд руб., 71 коммерческое здание и помещение площадью около 13 тыс. кв. м за 3 млрд руб., 11 жилых зданий и помещений площадью 2,1 тыс. кв. м, оцениваемые в 1,1 млрд руб., а также 14 не завершенных строительством объектов площадью 3,8 тыс. кв. м стоимостью 74 млн руб.

Главным ответчиком по иску выступал Аслан Трахов, с 1998 по 2019 год возглавлявший судебную систему Адыгеи, а сейчас имеющий статус судьи в отставке.

Как установила, в частности, прокуратура, занимая высокий пост, господин Трахов оформлял многочисленные объекты — земельные участки и дома в Адыгее и Краснодаре — на отца своей супруги Светланы Траховой, жену и сына Рустема Трахова. Последний в свое время руководил Прикубанским райсудом Краснодара, а затем занял в нем должность судьи. Госпожа Трахова работала управделами Адыгейского госуниверситета и в 2019 году вышла на пенсию. Однако, несмотря на скромную должность, она с 2002 по 2019 год приобрела 25 объектов недвижимости кадастровой стоимостью порядка 80 млн руб. Среди них дом с земельным участком в Краснодаре, а также несколько объектов в Сочи. Став пенсионеркой, госпожа Трахова устроила распродажу, реализовав 15 объектов, оцениваемых по кадастру в 40 млн руб.

Дочь судьи Сусана Коблева (Трахова) купила 68 объектов, которые даже в кадастре стоили более 520 млн руб. Это квартиры, дома и земельные участки в Майкопе, Краснодаре и Новороссийске. 27 из них, кадастровой стоимостью 285 млн руб., женщина продала. Другую часть использовала под салоны красоты, учредителем которых и являлась.

После того как Аслан Трахов в 2019 году по достижении предельного возраста для занятия поста председателя ВС Адыгеи вышел в отставку, номинальные владельцы, на которых были зарегистрированы его активы, как установил надзор, начали возвращать их в семью экс-судьи.

В ходе процесса Аслана Трахов и его сын, действующий судья Рустем Трахов признали, что использовали свое служебное положение в «личных целях» для приобретения недвижимости и компаний, указанных в иске. Их представитель подтвердил, что заявленные к взысканию в казну активы фактически принадлежали судьям, приобретались ими через доверенных лиц и оформились на подконтрольных граждан.

Мария Локотецкая