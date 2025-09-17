ФРС приступила к снижению

Федеральная резервная система США 17 сентября снизила ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до диапазона 4–4,25% годовых. Сокращение ключевого индикатора произошло впервые в текущем году. ФРС пришлось сделать выбор между сдерживанием инфляции и поддержанием сильного рынка труда — двумя своими официальными целями. «Победили» негативные данные по рынку труда — снижение ставки должно его поддержать. По итогам заседания глава регулятора Джером Пауэлл признал, что инфляция остается повышенной (что не предполагает снижения ставки) и что ФРС сохранит свою независимость, несмотря на внешнее давление.

Комитет по открытым рынкам ФРС США (FOMC) по итогам заседания 16–17 сентября решил снизить ключевую ставку до уровня 4–4,25% годовых, то есть на 25 базисных пунктов (б. п.). Это решение было ожидаемым, поскольку сигнал о возможности снижения глава регулятора Джером Пауэлл дал еще в августе на ежегодной банковской конференции в американском Джексон-Хоул. Консенсус-прогноз Trading Economics предполагал снижение индикатора как раз на 25 б. п.

Напомним, прежняя ставка в 4,25–4,5% годовых сохранялась неизменной на четырех заседаниях регулятора, с декабря 2024 года, несмотря на давление на ФРС со стороны президента США Дональда Трампа, требовавшего быстрого снижения индикатора. Примечательно, что именно своеобразная экономическая политика главы Белого дома удерживала американский ЦБ от изменения монетарной политики.

К началу же сокращения ставки ФРС подтолкнули объективные данные о состоянии американской экономики.

Напомним, что у регулятора, согласно его мандату, две цели: содействие ценовой стабильности и сильному рынку труда. И еще на прошлом заседании ФРС пришлось искать баланс между этими показателями. В этот раз «победили» негативные данные по рынку труда — снижение ставки должно его поддержать. В августе безработица в США вновь выросла — до 4,3% после 4,2% в июле и 4,1% в июне. Число рабочих мест в минувшем месяце увеличилось лишь на 22 тыс. вместо ожидавшихся 75 тыс. «Комитет внимательно следит за рисками для обеих сторон своего двойного мандата и считает, что риски снижения занятости выросли»,— заявил регулятор. На пресс-конференции по итогам заседания Джером Пауэлл подтвердил, что риски снижения занятости возросли, но и инфляция остается повышенной.

Действительно, темпы роста цен в США демонстрируют тревожную динамику, не способствующую снижению ставки. В годовом измерении инфляция (индекс CPI) в августе увеличилась до 2,9% после 2,7% в июле и достигла максимальных темпов прироста с января этого года. В ФРС, напомним, рост цен считают следствием новой тарифной политики США и целевым уровнем инфляции по-прежнему считают 2%.

Дополнительные, опубликованные 16 сентября (то есть в день начала заседания) макроэкономические данные только усложнили выбор американскому Центробанку. Промышленное производство в США в августе выросло на 0,1% в месячном выражении, выйдя в область положительных значений после сокращения в июле на 0,4% и превысив при этом ожидания аналитиков. Такая статистика не вполне укладывается в прогнозы сторонников снижения ставки о том, что без него страну ждет замедление экономики и рост безработицы.

Потребительские расходы в США при этом остались высокими и разгоняют инфляцию: розничные продажи в США увеличились в августе на 0,6% в месячном выражении и повторили июльскую динамику.

Такой рост также превысил ожидания аналитиков (плюс 0,2%). Наконец, еще один «вклад в копилку» инфляции — выросшие цены на импорт (плюс 0,3% против прогноза их спада на 0,1%). Такая картина, отмечают эксперты Trading Economics, показывает, что иностранные компании не стали снижать свои издержки («импортный» индекс не учитывает взимаемые с товаров налоги и сборы).

Выбранный минимальный шаг снижения ставки в 0,25 базисного пункта не был поддержан всеми членами совета управляющих ФРС. Еще до заседания некоторые из них намекали на возможность более резкого сокращения, вероятно рассчитывая заработать очки в борьбе за место главы регулятора.

Напомним, нового руководителя ФРС по истечении полномочий Джерома Пауэлла в мае 2026 года должен будет назначить Дональд Трамп. Пока же он продвигает другие доступные кадровые изменения, стремясь усилить свое влияние на ФРС.

В понедельник, 15 сентября, Сенат США утвердил выдвинутую президентом кандидатуру главы группы экономических консультантов Белого дома Стивена Мирана на ставший вакантным пост в совете управляющих ФРС. Уже во вторник Стивен Миран был спешно приведен к присяге и после этого смог принять участие в заседании по ставке. Как сообщается, при голосовании он проголосовал за более существенное сокращение — сразу на 50 базисных пунктов. Джером Пауэлл, комментируя возможную утрату независимости ФРС, после заседания заявил, что «мы твердо привержены поддержанию нашей независимости и дальше».

В пресс-релизе по итогам заседания сказано, что из 19 его участников девять к концу года ждут ставку на уровне 3,5–3,75%, шестеро — 4–4,25%, двое — 3,75–4% и по одному — на уровнях 4,25–4,5% и 2,75–3%.

Кроме решения по ставке ФРС обновила выпускаемый один раз в квартал прогноз американской экономики. Он, впрочем, изменился несущественно. Инфляция в США в 2025 году по-прежнему составит 3%, как и ожидалось в июне, но на 2026-й рост потребительских цен прогнозируется на уровне 2,6% вместо 2,4%. Ожидания по безработице в этом году также сохранены для этого года (4,5%), но понижены — для будущего (4,4% вместо прежних 4,5%). Прогноз роста американского ВВП в 2025 году при этом увеличен до 1,6% с 1,4%, на 2026-й — до 1,8% с 1,6%.

