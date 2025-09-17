Каждый пятый россиян не может справиться с долговой нагрузкой

Каждый пятый житель России испытывает серьезные трудности с обслуживанием кредитов. Об этом свидетельствуют данные исследования Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП), с которым ознакомились «Ведомости».

В опросе, проведенном на платформе «Яндекс.Взгляд» среди 1,2 тыс. человек старше 18 лет, 22% респондентов заявили, что не могут погашать свои кредитные задолженности. При этом 18,5% заемщиков вынуждены тратить на выплаты более половины своего ежемесячного дохода, а почти 21% считают свою долговую нагрузку чрезмерной.

Председатель КонфОП Дмитрий Янин отметил, что по принципам разумного кредитования ежемесячные выплаты не должны превышать 30% от доходов заемщика. Однако результаты опроса свидетельствуют, что значительная часть россиян оказалась в ситуации, когда долговые обязательства превышают их финансовые возможности. Это ставит таких граждан под угрозу финансовых и социальных рисков, поскольку неуплата долгов ведет к начислению штрафов, судебным разбирательствам и принудительному взысканию.

Руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала «Ведомостям», что среди граждан с 10 и более кредитами — около 6% не имеют официального стабильного заработка. По ее словам, это указывает на критическое финансовое положение, когда заемщики вынуждены брать новые кредиты для погашения старых долгов, что приводит к эффекту снежного кома. Такая ситуация характерна для людей с низкой финансовой и правовой грамотностью, а также склонностью к импульсивным займам.

Кроме того, по данным проекта «За права заемщиков», 28% россиян тратят большую часть доходов на погашение долгов — до 100% своих бюджетов, 22% направляют на кредиты 30–50% заработка, и лишь 45% считают уровень своей закредитованности низким (выплаты составляют менее 30% их ежемесячного дохода).