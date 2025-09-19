ФСБ и таможенники пресекли ввоз в РФ более 1,5 тонн кокаина из Латинской Америки

В Россию пытались ввезти 1750 кг кокаина из Латинской Америки. Контрабанду в морском порту Санкт-Петербурга пресекли сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) и ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мешки с кокаином, который обнаружили на судне с бананами из Эквадора Фото: ФТС России Фото: ФТС России Фото: ФТС России Следующая фотография 1 / 3 Мешки с кокаином, который обнаружили на судне с бананами из Эквадора Фото: ФТС России Фото: ФТС России Фото: ФТС России

Запрещенный груз обнаружили 29 августа на судне из Эквадора. Кокаин находился в контейнере рядом с перевозимым грузом — бананами. На черном рынке такой объем наркотика можно подать за 20 млрд руб., сообщили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК). По указанной статье грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

9 сентября в ФСБ И ФТС пресекли ввоз 300 кг наркотиков, спрятанных в фуре с молдавскими яблоками. Товар доставила фура, перевозившая 21 т яблок. Машину остановили на таможне в Подмосковье.