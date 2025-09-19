Карточные чтения

Минцифры обсуждает введение льготной карты по аналогии с «Пушкинской картой» для покупки книг среди молодежи. Формат, номинал и технические особенности карты пока прорабатываются, однако собеседники “Ъ” считают, что оператором может выступить VK или «Яндекс». Участники книжного рынка идею поддерживают, но считают, что ассортимент не стоит ограничивать классической литературой. Появление программы может увеличить минимум на 5% продажи книжной продукции в магазинах, которые за январь—август сократились до 18%, говорят аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Минцифры совместно с книжной отраслью обсуждает разработку аналога «Пушкинской карты» для покупки книг, рассказали “Ъ” в министерстве. Ее название, формат, номинал и другие нюансы пока прорабатываются, сказали там. Однако собеседник “Ъ” на книжном рынке считает, что технологическим партнером книжной карты может стать холдинг VK, который уже является оператором «доверенных информационных систем» молодежной программы «Пушкинская карта».

С ним соглашается и другой собеседник “Ъ”, близкий к отрасли, добавляя, что «проект сложно реализуемый, потому что требует больших денег из бюджета, которых пока нет». По словам еще одного собеседника “Ъ”, партнером проекта потенциально может стать «Яндекс», так как компания активно поддерживает книжное движение в России. В VK и «Яндекс Книгах» отказались от комментариев. В сентябре вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил письмо главе Минкульта Ольге Любимовой с предложением создать в России именную банковскую карту для учащихся в возрасте от 14 до 18 лет — «Карту Достоевского» — с ежегодным пополнением на 10 тыс. руб. для покупки книг, сообщал ТАСС.

Минкульт запустил программу «Пушкинская карта» в 2021 году. По ней граждане в возрасте от 14 до 22 лет получают предоплаченную карту номиналом 5 тыс. руб., которые можно тратить на покупку билетов в музеи, театры, на выставки, концерты, из них 2 тыс. руб.— на российское кино. Общее количество участников программы составило 11,6 млн человек, сообщила в феврале заместитель министра культуры Жанна Алексеева. Оператором программы является компания VK, банком-оператором — Почта-банк, с 1 января таким оператором будет ВТБ. Ранее “Ъ” сообщал, что Владимир Путин предлагал расширить программу «Пушкинская карта», в которой из-за мошенничеств с картами оставили только государственные мероприятия и учреждения Минкульта (см. “Ъ” от 29 февраля 2024 года). Затем “Ъ” писал, что в администрации президента обсуждался аналог «Пушкинской карты» для участников боевых действий и их семей (см. “Ъ” от 14 июня 2024 года).

Книжные сервисы идею поддерживают, но подчеркивают, что ассортимент не стоит ограничивать классической литературой, следует добавить научно-популярные, образовательные и развивающие книги, а также, например, фэнтези и фантастику. В «Строках» (входит в «МТС Медиа») заявили, что приветствуют идею создания финансового инструмента и готовы внести свой вклад в его реализацию. Там добавили, что «помимо художественной литературы карту можно будет использовать для покупки научно-популярных, образовательных и развивающих книг». Однако в компании отмечают, что проект может вызвать проблемы — например, с тем, какую продукцию можно будет покупать и нужен ли будет утвержденный реестр или любой ISBN (международный стандартный книжный номер). В «Вымпелкоме» (сервис «Книги Билайн») планируют обсудить возможности внедрения платежей по новой карте с регуляторами. «Важно не ограничиваться классическими произведениями, а предоставить возможность выбора литературы в различных сегментах, включая современные произведения и форматы»,— добавили там.

В сети «Читай-город—Буквоед» рассказали “Ъ”, что позитивно относятся к появлению новой программы, так как льготные условия для молодежи могут стимулировать интерес к чтению, и «подключатся к обсуждениям этой инициативы, если будут включены в рабочую группу». Там добавляют, что пока не совсем понятно, как именно будет работать карта и на каких условиях. В «Книжном лабиринте» и «Республике» не ответили “Ъ”.

В ИГ «Эксмо-АСТ» рассказали “Ъ”, что уже продумывали ценовую политику для книг, которые поддерживают государственную повестку. В ИГ «Альпина» ответили, что приветствуют появление инициативы. «В перспективе нескольких лет программа может дать прирост продаж минимум в 5% от всех продаваемых книг в стране. Главными операторами данной программы должны стать офлайновые книжные магазины, так как сейчас они находятся в неравной схватке с маркетплейсами»,— считает гендиректор магазина «Подписные издания» Михаил Иванов. В Ozon, Wildberries и Russ, «Яндекс Маркете» отказались от комментариев.

Ранее “Ъ” писал, что по итогам 2024 года экземплярные продажи книг в книжных магазинах снизились до исторического минимума, составив 74 млн экземпляров, что на 9,9% меньше, чем в 2023 году, и на 18,7% меньше, чем в пандемийном 2020 году (см. “Ъ” от 18 июля). Продажи за восемь месяцев 2025 года в книжных магазинах сократились на 6–18% (см. “Ъ” от 19 сентября).

За рубежом от подобных программ оборот издателей вырос примерно на 10%, так как две трети выделенных государством средств подростки предпочитали тратить на книги, напоминает эксперт книжного рынка Владимир Харитонов. Однако, добавляет он, из-за того, что «вокруг данной карты обсуждается ограничение ассортимента — только классическая литература, только книги российских авторов и так далее,— эффект может быть не слишком выразительным».

Варвара Полонская