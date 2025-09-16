Медведев: федеральный бюджет на 2026 год будет «военным»

Федеральный бюджет России в 2026 году останется «военным», следует из слов замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева на встрече с фракцией «Единая Россия» в Государственной думе.

Господин Медведев отметил, что при принятии финансового документа на следующий год важно сохранить финансирование мероприятий «народной программы». «Бюджет никогда не бывает простым, а сейчас, скажем прямо, это военный бюджет»,— сказал замглавы Совбеза.

В «народную программу» партии «Единая Россия» заложены, в частности, индексация зарплат бюджетников, пенсионных и социальных выплат, меры поддержки многодетных семей и малоимущих граждан.