Путин продлил контрсанкции до конца 2027 года

Президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря 2027 года контрсанкции в виде ограничений на вывоз и ввоз определенной продукции. Указ опубликован на сайте правовых актов. Изменения касаются указа от 8 марта 2022 года №100, который вводил ограничения на внешнюю торговлю в ответ на действия недружественных стран.

Указ вступил в силу 17 сентября. Ранее действие контрсанкций было продлено до 31 декабря текущего года. Документ предусматривает повышение экспортных и импортных пошлин на определенные товары и сырье.

В марте 2022 года правительство утвердило перечень товаров, подлежащих ограничению экспорта. В список вошли технологическое, телекоммуникационное и медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника и электрическая аппаратура. Эти меры необходимы для обеспечения стабильности на российском рынке.