Президент Казахстана Токаев заявил об угрозе «ядерного армагеддона»

Вероятность ядерного конфликта в мире достигла максимально высокого уровня за последние десятилетия. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на VIII Съезде лидеров мировых религий в Астане.

Господин Токаев отметил тревожную тенденцию в международных отношениях: вместо конструктивных инициатив и политики разрядки все чаще наблюдается рост конфронтации, расширение геополитических разломов и повышение социального напряжения. «Беспокойство вызывает риск ядерного конфликта. Вероятность такого армагеддона оценивается экспертами как максимально высокая за последние десятилетия»,— добавил президент Казахстана (цитата по Tengrinews).

Глава государства указал на особую значимость дипломатии и диалога, необходимость преодоления взаимного отчуждения и повышения доверия между странами. Особые надежды он возложил на религиозных лидеров, которые должны приложить усилия, чтобы не допустить «скатывания мира в бездну хаоса». Необходимо, по словам господина Токаева, напоминать многим политикам о здравом смысле, доброй воле и моральной ответственности.