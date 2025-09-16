Путин: цель учений «Запад-2025» оборонительная
Цель военных учений «Запад-2025» — отработать все элементы защиты Союзного государства от любой агрессии, заявил президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин (в центре) во время осмотра вооружения, военной и специальной техники на территории военного полигона «Мулино»
Фото: пресс-служба президента РФ
Глава государства посетил полигон «Мулино» в Нижегородской области, где понаблюдал за ходом учений. Они проводились с 12 сентября, и сегодня заключительный день мероприятий.
В учениях участвуют военнослужащие России и Белоруссии. По словам президента, они проходят на 41 полигоне, в них участвуют 100 тыс. военнослужащих, задействованы около 10 тыс. систем вооружений и техники.