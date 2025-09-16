Путин: цель учений «Запад-2025» оборонительная

Цель военных учений «Запад-2025» — отработать все элементы защиты Союзного государства от любой агрессии, заявил президент России Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (в центре) во время осмотра вооружения, военной и специальной техники на территории военного полигона «Мулино»

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин (в центре) во время осмотра вооружения, военной и специальной техники на территории военного полигона «Мулино»

Фото: пресс-служба президента РФ

Глава государства посетил полигон «Мулино» в Нижегородской области, где понаблюдал за ходом учений. Они проводились с 12 сентября, и сегодня заключительный день мероприятий.

В учениях участвуют военнослужащие России и Белоруссии. По словам президента, они проходят на 41 полигоне, в них участвуют 100 тыс. военнослужащих, задействованы около 10 тыс. систем вооружений и техники.