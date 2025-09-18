Набиуллина, Собянин и Силуанов о разгильдяях, союзниках РФ и веселой жизни

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов и мэр Москвы Сергей Собянин выступили на пленарной сессии в рамках Московского финансового форума. Глава ЦБ назвала единственный возможный путь достижения высоких темпов роста российской экономики, господин Силуанов перечислил главных союзников РФ, а градоначальник рассказал, когда стране будет «веселее жить». Их главные высказывания — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина и министр финансов России Антон Силуанов во время сессии Московского финансового форума

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Слева направо: мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина и министр финансов России Антон Силуанов во время сессии Московского финансового форума

Антон Силуанов

Бюджет России на 2026-2028 годы должен помочь смягчению денежно-кредитной политики (ДКП).

РФ находится в периоде планового охлаждения экономики, его нужно пройти плавно, не переборщить, но и не недоработать.

Бюджет обеспечит все обязательства перед гражданами независимо от внешних ограничений.

Государство зачастую помогает разгильдяям, а не эффективным предприятиям, надо поддерживать тех, кто тащит и делает, такой подход будет драйвером повышения эффективности труда.

При подготовке бюджета правительство должно быть менее зависимым от «наездов» на Россию, в том числе финансовых.

Министерство финансов планирует снижать планку для формирования нефтегазовых доходов, которая сейчас составляет $60 за баррель. К 2030 году ее планируют снизить до $55.

В 2026 году доля нефтегазовых доходов в бюджете достигнет 22%, раньше она составляла 50%.

Союзники России — армия, флот и устойчивые финансы.

Если ставка ЦБ будет снижаться, у экономики РФ будет больше возможностей «дышать».

Приоритеты бюджета на 2026-2028 годы: выполнение обязательств перед гражданами и бизнесом, оборона и безопасность, а также достижение национальных целей.

Эльвира Набиуллина

В России происходит замедление экономики, но рецессии нет, рост продолжается.

Инфляция снизилась, но все еще остается выше целевых показателей.

Летом ЦБ наблюдал признаки активизации потребительского спроса.

Более умеренные темпы роста экономики естественны после «перегрева».

Неравномерность роста в экономике является следствием ее структурных изменений.

Банк России обеспокоен ситуацией на рынке труда, напряженность на нем начала немного снижаться.

Повышение производительности труда — единственный возможный путь достижения высоких темпов роста экономики, альтернатив нет.

Взаимная предсказуемость ДКП и бюджетной политики очень важна, чтобы инфляция не ускорилась.

Прогноз по ключевой ставке может уточняться в зависимости от сбалансированности бюджета.

Низкая инфляция обеспечит более предсказуемый валютный курс.

Часть компаний отложили инвестиции из-за высокой ключевой ставки, но активность продолжается.

Фундаментально курс рубля может быть достаточно крепким.

Надо ориентироваться на рыночный курс рубля, а не на то, что ЦБ подкрутит его в одну или другую сторону.

Банк России будет снижать ключевую ставку постепенно.

Сергей Собянин