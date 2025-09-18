Набиуллина, Собянин и Силуанов о разгильдяях, союзниках РФ и веселой жизни
Набиуллина, Собянин и Силуанов рассказали о ситуации в экономике России
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов и мэр Москвы Сергей Собянин выступили на пленарной сессии в рамках Московского финансового форума. Глава ЦБ назвала единственный возможный путь достижения высоких темпов роста российской экономики, господин Силуанов перечислил главных союзников РФ, а градоначальник рассказал, когда стране будет «веселее жить». Их главные высказывания — в подборке «Ъ».
Слева направо: мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина и министр финансов России Антон Силуанов во время сессии Московского финансового форума
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Антон Силуанов
- Бюджет России на 2026-2028 годы должен помочь смягчению денежно-кредитной политики (ДКП).
- РФ находится в периоде планового охлаждения экономики, его нужно пройти плавно, не переборщить, но и не недоработать.
- Бюджет обеспечит все обязательства перед гражданами независимо от внешних ограничений.
- Государство зачастую помогает разгильдяям, а не эффективным предприятиям, надо поддерживать тех, кто тащит и делает, такой подход будет драйвером повышения эффективности труда.
- При подготовке бюджета правительство должно быть менее зависимым от «наездов» на Россию, в том числе финансовых.
- Министерство финансов планирует снижать планку для формирования нефтегазовых доходов, которая сейчас составляет $60 за баррель. К 2030 году ее планируют снизить до $55.
- В 2026 году доля нефтегазовых доходов в бюджете достигнет 22%, раньше она составляла 50%.
- Союзники России — армия, флот и устойчивые финансы.
- Если ставка ЦБ будет снижаться, у экономики РФ будет больше возможностей «дышать».
- Приоритеты бюджета на 2026-2028 годы: выполнение обязательств перед гражданами и бизнесом, оборона и безопасность, а также достижение национальных целей.
Эльвира Набиуллина
- В России происходит замедление экономики, но рецессии нет, рост продолжается.
- Инфляция снизилась, но все еще остается выше целевых показателей.
- Летом ЦБ наблюдал признаки активизации потребительского спроса.
- Более умеренные темпы роста экономики естественны после «перегрева».
- Неравномерность роста в экономике является следствием ее структурных изменений.
- Банк России обеспокоен ситуацией на рынке труда, напряженность на нем начала немного снижаться.
- Повышение производительности труда — единственный возможный путь достижения высоких темпов роста экономики, альтернатив нет.
- Взаимная предсказуемость ДКП и бюджетной политики очень важна, чтобы инфляция не ускорилась.
- Прогноз по ключевой ставке может уточняться в зависимости от сбалансированности бюджета.
- Низкая инфляция обеспечит более предсказуемый валютный курс.
- Часть компаний отложили инвестиции из-за высокой ключевой ставки, но активность продолжается.
- Фундаментально курс рубля может быть достаточно крепким.
- Надо ориентироваться на рыночный курс рубля, а не на то, что ЦБ подкрутит его в одну или другую сторону.
- Банк России будет снижать ключевую ставку постепенно.
Сергей Собянин
- Москва демонстрирует рост по большинству экономических показателей, ключом к росту является «стабильность». Главное — понимать, какими будут правила игры через два года, через пять лет, 10 лет.
- Экономика Москвы чувствует ключевую ставку, но рецессии нет.
- Все социальные гарантии поддержки населения в Москве будут сохранены.
- Необходимо активно заниматься повышением производительности труда в социальной сфере.
- Нам будет веселее жить, если у госпожи Набиуллиной и господина Силуанова будет хорошее настроение.
- Индустриальные предприятия возвращаются в Москву в первую очередь из-за кадров.
- В Германии производительность труда выше, чем в РФ в 1,7 раз, хотя у немцев короткая рабочая неделя. Ключевым фактором в производительности труда выступает концентрация населения.
- Политика Банка России «ударяет» по экономике европейских стран.