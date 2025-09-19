Арам Габрелянов купил Telegam-канал Baza
Бизнесмен Арам Габрелянов приобрел Telegram-канал Baza, об этом он сам сообщил РБК. Сумма сделки не раскрывается.
Бизнесмен Арам Габрелянов
Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ
«Я купил на себя 100 процентов долю», — сказал предприниматель.
Источники РБК сообщили, что Baza войдет в состав основанного медиаменеджером холдинга New Media Holding, включающего Life, Telegram-каналы Mash и Shot. По их словам, оформление документов уже на финальной стадии. Сам господин Габрелянов заявил, что Baza не станет частью холдинга.