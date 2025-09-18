Песков подтвердил отставку Козака с поста замглавы администрации президента

Дмитрий Козак написал заявление об уходе с должности заместителя главы администрации президента России по собственному желанию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы указ пока не публиковали, но могу подтвердить, что Козак подал в отставку»,— уточнил господин Песков на брифинге.

Ранее сегодня «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщал, что отставка Дмитрия Козака принята. По словам одного из собеседников агентства, господин Козак начнет заниматься бизнесом. Другой источник утверждал, что он займет пост полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.

Эту должность сейчас занимает Александр Гуцан, однако председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас сообщил, что президент Владимир Путин выдвинул его кандидатуру на пост генпрокурора России. Действующий же генпрокурор Игорь Краснов может стать главой Верховного суда.