Аппарат «Бион-М» № 2 с мышами на борту приземлился в Оренбургской области

Спускаемый аппарат «Бион-М» № 2 с мышами на борту приземлился сегодня, 19 сентября, в оренбургских степях, сообщили в Роскосмосе.

Космический аппарат запустили в космос 30 суток назад, 20 августа. Спустя неделю в Институте медико-биологических проблем РАН сообщили, что мыши пребывают «в состоянии комфорта».

Грызуны помогут ученым понять, как космические явления влияют на живые организмы в диапазоне, где уровень космической радиации примерно на 30% выше, чем на околоземной орбите. С помощью специальных камер и датчиков внутри боксов (БИОСов, всего их пять штук), в которых находились мыши, ученые в режиме реального времени получали данные о состоянии животных. Более того, в некоторых особей были вживлены чипы.

Боксы для мышей были оборудованы системами кормления, освещения, вентиляции и утилизации отходов. В этот раз ученые предусмотрели более просторные блоки, чем на «Бионе-М» №1.

В четырех БИОСах грызуны питались пастообразным кормом, в одном — сухим кормом в брикетах и водой в виде геля.

Как отмечают в Роскосмосе, эксперимент важен для подготовки людей к дальним космическим полетам. После приземления мышей отправят в Москву для участия в дальнейших исследованиях.

Сабрина Самедова