BI.ZONE в зоне безопасности

BI.ZONE усиливает свои позиции на рынке кибербезопасности: она купила российского разработчика антивирусных технологий NANO Security. Сделка позволит компании получить собственное антивирусное ядро и впервые выйти в розничный сегмент. Рынок антивирусов в России после ухода западных игроков остается насыщенным, но зрелым, конкуренция сосредоточена вокруг нескольких локальных брендов, и BI.ZONE будет непросто конкурировать с его лидерами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Группа компаний BI.ZONE приобрела 100% разработчика NANO Security, рассказали “Ъ” в компании. Представитель BI.ZONE объясняет, что основная цель покупки — получение доступа к антивирусному ядру NANO Security, которое позволяет обнаруживать вредоносное программное обеспечение. В первую очередь ядро интегрируют в уже существующий продукт для бизнеса BI.ZONE — EDR (Endpoint Detection and Response — технология для обнаружения, исследования и реагирования на киберугрозы, установленная на внешних конечных устройствах), говорят в компании. Также в BI.ZONE с новым приобретением планируют выход в B2C-сегмент рынка. Сумму сделки в компании не раскрывают.

После покупки и первых интеграций приобретенного антивирусного ядра планируется создание единой платформы EPP (Endpoint Protection Platform), которая будет реализовываться как для корпоративных клиентов, так и для домашнего использования. Директор BI.ZONE Дмитрий Самарцев добавляет, что кроме решения EDR приобретенные технологии будут интегрированы в решения класса mail security (защита почты), NGFW (межсетевые экраны), sandbox (анализ скрытых угроз) и другие.

BI.ZONE — компания по управлению цифровыми рисками и кибербезопасности, основанная в 2016 году. Ранее входила в структуры «Сбера», сейчас совладельцы компании скрыты. Собственная продуктовая линейка компании охватывает сегменты защиты — от сервисов для противодействия фроду и анализа угроз до платформ для мониторинга и защиты конечных точек. В 2024 году, по данным «Контур.Фокус», выручка компании составила 8,8 млрд руб., чистая прибыль — 3,4 млрд руб.

NANO Security — российский разработчик антивирусных решений, основанный в 2009 году в Брянске. В продуктовой линейке — флагманский «NANO Антивирус», включенный в реестр российских программ для ЭВМ. Компания отчиталась о том, что сейчас насчитывается свыше 350 тыс. установок ее продуктов. В 2024 году выручка компании, по данным «Контур.Фокус», составила 9,7 млн руб. при чистой прибыли 2,3 млн руб., активы — 11,8 млн руб.

Стоимость NANO Security может быть оценена в 15–35 млн руб., считает главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян: «NANO Security относится к сегменту малого бизнеса с перспективной индустриальной специализацией. Финансовое состояние характеризуется относительной устойчивостью с высокими темпами роста бизнеса». Максимальная сумма сделки могла составить от 50 млн до 100 млн руб., оценивает основатель аналитического агентства Dsight Арсений Даббах. Аналитик «Финама» Леонид Делицын оценивает сделку в 50 млн руб. «350 тыс. установок могли быть аргументом для продажи компании по оценке в 100–150 млн руб. за команду и интеллектуальные права»,— говорит управляющий партнер Sk Capital Станислав Колесниченко.

«Несмотря на то что у компании есть потенциал занять долю, освободившуюся после ухода иностранных игроков розницы, бренд NANO Security мало известен массовому пользователю. После сделки придется активно вкладываться в рекламу и продвижение, чтобы повысить узнаваемость и доверие к продукту»,— считает партнер практики сопровождения сделок консалтинговой компании Neo Владимир Фомченко.

«В целом это не инвестиции в какой-то быстрорастущий сегмент, наоборот, речь идет о достаточно устоявшейся части рынка»,— отмечает инвестиционный директор Kama Flow Сергей Гайворонский. По его словам, цель покупки — построить свою экосистему кибербезопасности: «Покупка NANO Security —продолжение этой логики, так как компания является одним из четырех лидеров сегмента AVP (Antivirus Protection — антивирусная защита.— “Ъ”). Правда, она сильно отстает от Kaspersky — труднодосягаемого лидера».

BI.ZONE не первая ИБ-компания, которая в этом году проинвестировала в разработчика антивирусов. Например, компания Positive Technologies в феврале 2025 года приобрела долю белорусской компании «Вирусблокада».

Филипп Крупанин