«Брусника» появится в Одинцово

ГК «Самолет» в попытке облегчить свою долговую нагрузку в очередной раз реализовала один из своих проектов. В этот раз застройщик продал проект «Рублевские кварталы» девелоперской компании «Брусника» оценочно за 3,5–6 млрд руб. Здесь новый владелец может построить около 300 тыс. кв. м жилья.

О том, что девелоперская «Брусника» закрыла сделки по приобретению у ГК «Самолет» части проекта «Рублевские кварталы», располагающегося в деревне Лайково в подмосковном Одинцово, сообщили источники “Ъ” на рынке недвижимости. В ГК «Самолет» от комментариев отказались. По подсчетам директора департамента земельных проектов консалтинговой компании NF Group Максима Чернядьева, на текущей стадии строительства этот проект можно оценить в 3,5–6 млрд руб.

В пресс-службе «Брусники» рассказали “Ъ”, что компания планирует построить на участке 10,7 га семь жилых домов. По словам господина Чернядьева, здесь девелопер может возвести около 300 тыс. кв. м жилой недвижимости. Социальной инфраструктурой на территории «Рублевских кварталов» застройщик займется совместно с ГК «Самолет», добавляют в пресс-службе «Брусники».

Продажа «Бруснике» проекта в Лайково связана с желанием ГК «Самолет» снизить корпоративную долговую нагрузку за счет реализации части своего портфеля, отмечает директор департамента девелопмента земли консалтинговой компании Nikoliers Тимур Рывкин. Из отчетности застройщика следует, что в январе—июне 2025 года компания столкнулась с падением чистой прибыли в 2,6 раза год к году, до 1,8 млрд руб. По мнению Максима Чернядьева, ГК «Самолет» продолжит продавать свои активы, оставляя в портфеле лишь самые привлекательные проекты.

В то же время для «Брусники» это является хорошей возможностью приобрести проект со всеми разрешительными документами и понятными обязательствами, отмечает руководитель направления земельных активов и девелопмента консалтинговой компании IBC Real Estate Дмитрий Шелковский. По мнению Тимура Рывкина, этот проект будет пользоваться спросом у покупателей из-за хорошего расположения.

До этого ГК «Самолет» уже продала «Бруснике» свой проект «Квартал Герцена» в Бирюлево на юге Москвы — общая площадь комплекса составляет 850 тыс. кв. м, из которых 647 тыс. кв. м — жилье. В последние годы «Брусника» активно пополняет свой земельный банк проектами в Москве и Московской области. Например, застройщик выкупил ЖК «Монс» у девелоперской MR Group и площадку рядом с ЖК «Павелецкая Сити» от MR Group и Level Group.

София Мешкова, Халиль Аминов