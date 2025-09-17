Комиссия президента рекомендовала Краснова на пост председателя Верховного суда

Комиссия при президенте России одобрила кандидатуру генпрокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда (ВС) РФ. Решение приняли на заседании комиссии по предварительному назначению судей и прекращению их полномочий, сообщила пресс-служба Кремля.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

15 сентября Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России также рекомендовала господина Краснова на пост председателя ВС. Президент направит представление его кандидатуры в Совет Федерации. У СФ будет 14 дней для того, чтобы рассмотреть назначение нового председателя ВС.

Игорь Краснов — единственный претендент на пост главы ВС России. Конкурс на должность открылся 29 июля — после смерти бывшего главы Ирины Подносовой. Председатель Верховного суда назначается сроком на шесть лет.

Игорь Краснов занимал пост генпрокурора России с января 2020 года. До этого он был заместителем главы Следственного комитета.