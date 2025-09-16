Reuters: США одобрили первые оплаченные за счет ЕС пакеты помощи для Украины
Администрация президента США одобрила первые два пакета военной помощи для Украины, который оплатили союзники, пишет Reuters со ссылкой на источники. Их общая стоимость составила $500 млн.
Соединенные Штаты возобновили поставки Украине, воспользовавшись механизмом PURL («Список приоритетных потребностей Украины»), который разработал Вашингтон и европейские страны. Согласно соглашению, США продают оружие странам Европы, которые затем передают его Украине.
4 августа министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что страна оплатит поставку американского вооружения Украине на €500 млн. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев рассчитывает ежемесячно получать от союзников не менее $1 млрд на закупку оружия.
