Запрещенное в РФ движение сатанизма внесли в перечень экстремистов и террористов

«Международное движение сатанизма» включено в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, следует из информации на сайте ведомства.

Верховный суд признал экстремистской и запретил на территории России деятельность «движения» 23 июля. Иск в суд направляли Генпрокуратура и Минюст. Надзорное ведомство позднее поясняло: оно «тесно связано с проявлениями радикального национализма и неонацизма», а также основано на ненависти к традиционным религиозным конфессиям. В заявлении Генпрокуратуры также указывалось, что участники «движения» призывают к «осквернению православных храмов, часовен, поклонных крестов» и «совершают оккультные обряды».

Летом СМИ сообщали о первых штрафах за демонстрацию подобной экстремистской символики. Так, в августе был оштрафован житель Кургана за размещение «символа сатаны» на странице «ВКонтакте». А в сентябре штраф по аналогичному протоколу получила жительница Зеленограда. Дело было связано с рисунком «Звезды Бафомета» (пентаграммы) на джинсовой куртке.

Полина Мотызлевская