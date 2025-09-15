Топливо попало в горячий сезон

Оптовые цены на дизельное топливо обновили максимумы с начала года, приблизившись к историческим рекордам августа 2023 года. За неделю котировки прибавили более 5%. Рынок разогрели внеплановые остановки НПЗ, а теплый сентябрь продлил спрос на летнее дизтопливо. По словам участников рынка, пока ситуация управляемая, но задержки с восстановлением мощностей могут вызвать новые витки роста биржевых цен.

Цены на дизельное топливо на Петербургской бирже по индексу европейской части России 15 сентября выросли на 1,11%, до 66,36 тыс. руб. за тонну, обновив максимум с начала 2025 года. Оптовая стоимость дизтоплива увеличивается с 9 сентября, прибавив с тех пор более чем 5,5%. Котировки приблизились к историческому рекорду августа 2023 года, когда топливо стоило 67,11 тыс. руб. за тонну.

Источник “Ъ” на рынке говорит, что спрос на дизтопливо заметно активизировался и это проявляется в резком росте спредов между разными базисами поставки. По его словам, в некоторых регионах разница может достигать более 10 тыс. руб. Старший аналитик БКС Кирилл Бахтин связывает рост оптовых цен на дизтопливо с внеплановыми ремонтами НПЗ. По данным участников рынка, которые приводит аналитик, на части НПЗ поставки дизтоплива были приостановлены, на некоторых заводах сокращены объемы реализации. Дальнейшая динамика цен, отмечает господин Бахтин, будет зависеть от восстановления производственных мощностей.

Собеседник “Ъ” отмечает, что ситуация на рынке дизельного топлива пока выглядит стабильнее, чем в сегменте бензинов: премия в мелком опте заметно ниже.

Но собеседник добавляет, что положение осложняется в отношении зимнего дизеля — осенние ремонты и внештатные остановки НПЗ могут привести к нехватке морозостойкого топлива. Как рассказывал источник “Ъ” в отрасли, из-за плановых ремонтов и инцидентов на НПЗ производство бензина снизилось почти на 10% (см. “Ъ” от 22 августа).

15 сентября АИ-92 на Петербургской бирже подорожал на 0,45%, до 71,77 тыс. руб. за тонну, что ниже исторического максимума. Стоимость АИ-95 снизилась на 0,21%, до 78,72 тыс. руб. за тонну.

Увеличение биржевых цен на дизтопливо в том числе связано с теплой погодой в сентябре, которая продлила спрос после окончания лета, говорит эксперт аналитического центра «Яков и партнеры» Анна Волкова. В результате, продолжает она, котировки начали расти, при этом годом ранее в это время спрос на дизтопливо заметно снижался. По ее словам, дальнейшего повышения оптовых цен не ожидается, поскольку сельскохозяйственные работы и сезон повышенного спроса завершаются. Кроме того, отмечает эксперт, НПЗ постепенно переходят на выпуск зимнего дизтоплива, спрос на который будет расти в ближайшие месяцы. Кирилл Бахтин добавляет, что, в отличие от бензина, власти обладают большим ресурсом для сдерживания цен на дизтопливо: на экспорт идет около 40% его производства против 13% у бензина.

Объемы реализации летнего дизтоплива 15 сентября составили 40,39 тыс. тонн, что на 10% больше, чем в предыдущий торговый день. В обзоре Национального биржевого ценового агентства говорится, что объемов топлива для биржевого канала достаточно, вместе с тем участники рынка выражают обеспокоенность по поводу достаточного насыщения биржевого рынка. Продажи зимних марок топлива на бирже выросли на 18,1%, до 22,49 тыс. тонн. Участники рынка полагали, что к концу месяца поставщики топлива перейдут на реализацию более морозостойких видов дизельного топлива, поскольку объемы с отгрузкой в октябре начинают контрактоваться уже во второй половине сентября, указывается в обзоре.

В отчете аналитической компании «Эйлер» сказано, что в августе маржа по дизтопливу сократилась как для внутренних продаж, так и для экспорта. Основной причиной аналитики называют снижение стоимости дизтоплива в Европе, которое напрямую уменьшило маржу экспорта, а также привело к сокращению демпферных выплат, и, как следствие, падению рентабельности внутренних продаж. В «Эйлере» отмечают, что оптовые цены на дизтопливо выросли за август на 2% к предыдущему месяцу и пока не угрожают отмене демпфера, оставаясь примерно на 14% ниже установленного лимита с учетом допустимого отклонения в 20%.

Замглавы Минфина Алексей Сазанов 15 сентября сообщил журналистам, что ведомство согласилось с предложением о повышении порога отсечения для выплат топливного демпфера. По его словам, допустимое отклонение цен на бензин будет увеличено с 10% до 20%, на дизтопливо — c 20% до 30%. Окончательное решение о сроках вступления изменений в силу будет принято на правительственном уровне с учетом бюджетных ограничений, добавил он.

Ольга Семеновых