Против Израиля ставят арабский военный блок

«Соглашениям Авраама» — серии договоров об установлении дипломатических отношений между Израилем и странами арабского мира — 15 сентября исполнилось ровно пять лет. В день юбилея в Катаре завершился саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), участники которого обвинили еврейское государство в разрушении достижений арабо-израильской оттепели. Лидеры стран—членов ЛАГ и ОИС назвали израильские удары по Катару 9 сентября «агрессией против всех арабских и исламских государств». А некоторые участники саммита выступили за создание регионального военного блока для отпора Израилю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман (в центре) принимает участие в экстренном саммите лидеров арабских и исламских стран

Завершение двухдневного саммита ЛАГ и ОИС в Катаре совпало с пятой годовщиной подписания первых «соглашений Авраама», когда Израиль под эгидой США заключил с ОАЭ и Бахрейном договоренности об установлении полноформатных отношений. Главной темой встречи в Дохе стали израильские удары по столице Катара 9 сентября. В итоговой резолюции саммита содержится осуждение израильской операции и публичных угроз правительства Биньямина Нетаньяху повторить военное нападение. Бомбардировка Дохи, а также израильское наступление в секторе Газа «угрожают перспективам мира и сосуществования в регионе и всему, что было достигнуто на пути нормализации отношений с Израилем», говорится в тексте резолюции.

Участники катарского саммита обсудили не только политический, но и возможный военный ответ на израильскую операцию «Огненная вершина». В этой связи особый интерес собравшихся в Дохе лидеров вызвало выдвинутое незадолго до саммита руководством Египта предложение о создании «арабского НАТО». Как уточняют источники эмиратского издания The National, инициатива предполагает формирование на базе ЛАГ международного военного блока, который бы располагал не только военно-морскими, военно-воздушными и сухопутными силами, но и спецназом.

«Арабское НАТО», как считает Египет, могло бы заниматься миротворческими миссиями, а также борьбой «с угрозами в сфере безопасности и терроризмом», обращает внимание один из собеседников The National.

Впервые предложение о создании единых вооруженных сил по модели НАТО было представлено Египтом в 2015 году, во время проходившего 28–29 марта саммита ЛАГ в Шарм-эш-Шейхе. Однако тогда инициатива, появившаяся главным образом для борьбы с такими радикальными группировками, как «Исламское государство» (признано в России террористическим и запрещено), и йеменскими повстанцами (хуситами), так и не была реализована из-за глубоких противоречий по поводу возможной структуры командования и места, где будет расположена штаб-квартира блока. В 2017 году концепцию «арабского НАТО» попытался возродить президент США Дональд Трамп, считавший своей приоритетной задачей на Ближнем Востоке ограничение иранского влияния. Впрочем, и тогда идея регионального договора о коллективном реагировании на угрозы безопасности не получила своего практического воплощения.

Сейчас же страны региона добиваются гарантий того, что никакая из них больше не станет мишенью израильской операции. «Если мусульмане будут выступать единым фронтом, то сионистский режим (Израиль.— “Ъ”) не осмелится нападать на наши страны и нарушать международное право»,— подчеркнул президент Ирана Масуд Пезешкиан перед вылетом в Доху.

В тот же день Биньямин Нетаньяху принял прибывшего с визитом в Израиль госсекретаря Марко Рубио. Глава американской дипломатии воздержался от однозначных комментариев на тему операции «Огненная вершина», однако указал на необходимость уничтожения «Хамаса» «как вооруженной группировки, которая угрожает миру и безопасности», и скорейшего возвращения домой израильских заложников, захваченных во время резни 7 октября 2023 года.

Зато по поводу бомбардировки Катара высказался господин Нетаньяху, который подчеркнул: решение атаковать лидеров «Хамаса» на территории Дохи было принято исключительно руководством Израиля, без чьей-либо сторонней помощи. «Мы берем на себя полную ответственность,— подчеркнул глава правительства, выступая на совместной пресс-конференции с госсекретарем.— Визит Рубио — это четкий сигнал о том, что Америка поддерживает Израиль перед лицом террора, перед лицом средневековой лжи, направленной против нас, перед лицом растущего антисемитизма в мире и слабых правительств, которые оказывают на нас давление». Он подчеркнул, что американо-израильский альянс никогда не был так крепок, как сейчас.

Что касается возможного повторения ударов по лидерам «Хамаса» за рубежом, то господин Нетаньяху не стал исключать такого сценария. Он пояснил, что у Катара «нет суверенитета», если эмират готов предоставлять убежище для политбюро «Хамаса», хотя, как публично отмечает Доха, это было сделано в рамках посреднических усилий по урегулированию в секторе Газа. «Вы можете прятаться, вы можете бежать, но мы вас найдем»,— пригрозил Нетаньяху, обращаясь к выжившим руководителям радикальной группировки. Так что пока нет никаких оснований считать, что предупредительные сигналы, которые посылали участники саммита ЛАГ и ОИС в Катаре, были восприняты властями Израиля всерьез.

Нил Кербелов