Свой груз не тянет

Как стало известно “Ъ”, бывший гендиректор аэропорта Жуковский и авиакомпании Red Wings Евгений Солодилин намерен выкупить всю грузовую группу «Волга-Днепр». В августе владельцы «Волга-Днепра» предложили государству забрать активы безвозмездно, но, по данным “Ъ”, получили отказ Минтранса. Покупатель группы планирует вернуть девять Boeing лизингодателям, оставшиеся иностранные самолеты — к полетам, а арестованные за рубежом борта — в РФ.

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

ООО «Евраз Авиа Сервис» («ЕАС Групп») Евгения Солодилина ведет переговоры по покупке крупнейшей в прошлом грузовой группы «Волга-Днепр», рассказали источники “Ъ”. По их данным, стороны подписали предварительное соглашение, согласно которому покупателю перейдут все три авиакомпании группы («Волга-Днепр», «Атран» и AirBridgeCargo, АВС), «Волга-Днепр Техникс» и «Волга-Днепр Инжиниринг» и т. д. В «ЕАС Групп» подтвердили “Ъ” намерения по покупке, но сумму сделки раскрывать не стали.

Группа «Волга-Днепр» до 2022 года была одной из крупнейших на мировом рынке авиаперевозок сверхтяжелых и негабаритных грузов. В 2022–2024 годах оказалась под санкциями Канады, ЕС, Великобритании и США. Иностранные воздушные суда (ВС) группы прекратили полеты с 2022 года. У группы «Волга-Днепр» в летной годности 3 из 11 Ан-124 (4 из них арестованы за рубежом), а также 5 Ил-76. У «Антрана» до санкций в парке было 9 Boeing, сейчас летают 2 Ан-12. У АВС на хранении 14 Boeing.

В августе основатель «Волга-Днепра» Алексей Исайкин объявил коллективу о перспективе передачи грузовой группы государству, а позже руководство предложило правительству забрать актив (см “Ъ” от 24 и 29 августа). Часть источников “Ъ” отмечали, что топ-менеджмент пытался спасти убыточную компанию от банкротства. Но 11 сентября Минтранс направил «Волга-Днепру» письмо (есть у “Ъ”), сообщив, что «полагает нецелесообразной передачу группы в собственность государства». В письме указано, что «вхождение РФ в капитал группы в условиях санкций» будет противоречить антисанкционной модели развития холдинга. В Минтрансе и «Волга-Днепре» комментарии не предоставили.

«ЕАС Групп», по данным ЕГРЮЛ, учреждена Евгением Солодилиным в Жуковском в феврале 2025 года с уставным капиталом 1 млн руб. С 2016 по 2022 год он возглавлял аэропорт Жуковский, а с 2022 по 2024 год — авиакомпанию Red Wings (входит в «Ростех»).

Два собеседника “Ъ” отмечают, что опыт зарубежного партнерства и связи господина Солодилина могут помочь группе решить проблему освобождения оставшихся за рубежом ВС группы из-под ареста, а также урегулирования вопросов с оставшимися в РФ и не летающими с 2022 года Boeing. В Жуковском Евгений Солодилин развивал аэропорт совместно с литовской группой ASG (Avia Solutions Group), напоминают они, а грузовая авиакомпания Sky Gates создавалась при нем при участии азербайджанского холдинга SilkWay (в 2023 году перевозчик c двумя Ил-76 вошел в Red Wings). Развитие грузового терминала «ЖИА Карго» происходило в партнерстве с оператором аэропорта Мюнхена, добавляют источники “Ъ”.

По словам одного из источников “Ъ”, в планах покупателя прежде всего запросить разрешение правительства на вывоз девяти Boeing 747–8 из парка АВС для возврата лизингодателям. Хотя при Евгении Солодилине Red Wings не смогла добиться разрешения на вывоз восьми пассажирских Airbus, собеседники “Ъ” полагают, что в случае с грузовыми бортами шансы гораздо выше. «В мире на них высочайший спрос, тогда как в РФ для них нет ни рынка, ни условий для обслуживания, ни потребности других эксплуатантов в разборе этих самолетов на запчасти»,— говорит источник “Ъ”. В то же время он подчеркнул, что речь идет о стремлении к «взаимовыгодному урегулированию» отношений с иностранными структурами. В Кельне у группы задержан принадлежащий ей Boeing 737–800, в Лейпциге — три собственных Ан-124 и склад запчастей, продолжает источник, и группа будет стремиться вернуть доступ к ним.

Остальные Boeing группы планируется приобрести у иностранных собственников и вернуть к полетам. Кроме того, компания также рассчитывает интегрировать в свой парк Ил-96–400, Ту-204 и Ту-214, говорит источник “Ъ”. Где компания планирует приобрести эти ВС он не уточнил.

В «ЕАС Групп» “Ъ” сообщили, что в случае совершения сделки международный опыт менеджмента компании на «фундаменте, заложенном основателем группы Алексеем Исайкиным» позволит вывести «Волга-Днепр» на новый уровень авиаперевозок и техобслуживания.

Ранее некоторые собеседники “Ъ” на рынке сомневались в возможности найти покупателя для убыточной группы. Но, по словам знакомого с ходом переговоров собеседника “Ъ”, у покупателя по итогам аудита есть план по реструктуризации долга. Общая задолженность группы перед лизингодателями составляет $500 млн, уточняет еще один источник “Ъ”. «При этом если удастся решить вопрос с иностранным парком, то проблем с финансовым оздоровлением группы не возникнет»,— уверен он. Собеседник “Ъ” уточнил, что активы авиакомпании «Волга-Днепр» оцениваются примерно в 25 млрд руб., самолеты АВС стоят еще примерно $400–500 млн. Другой собеседник уточнил, что ориентировочная рыночная стоимость всех нелетающих ВС группы составляет $1 млрд.

Привлечение бюджетных средств на урегулирование, по данным источника “Ъ”, пока не планируется. По его словам, компания рассчитывает зарабатывать в том числе на перевозке грузов из Китая. Сейчас, говорит он, китайские перевозчики занимают 93% рынка, тогда как до 2022 года — менее 40%. АВС передала на временной основе часть своих прав в пользу китайских авиакомпаний, и, полагает он, при наличии парка «никто не будет возражать, если вернет их обратно». Все знакомые с обсуждением сделки источники “Ъ” подчеркивают, что результатом станет сохранение 1,5 тыс. сотрудников группы и сокращений не планируется.

Для грузовых ВС семейства Boeing 747 рынка гражданских грузовых перевозок сейчас в РФ нет и в обозримой перспективе не предвидится, считает старший научный сотрудник Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко. Некоторый объем грузоперевозок из Китая может быть обеспечен для Boeing 737–800, добавляет он: «Но ситуация на рынке усложняется, и, чтобы на нем заработать, нужен хороший профильный опыт». В числе возможных препятствий при попытке вернуть часть иностранных ВС за рубеж, а оставшиеся — в эксплуатацию эксперт также называет необходимость серьезного техобслуживания для иностранных самолетов, простаивающих с 2022 года, что сделать в РФ сегодня невозможно.

Длительный простой самолетов — «финансовая катастрофа для любой авиакомпании», и возвращение части флота к полетам или владельцам — важнейшая часть стратегии восстановления устойчивости бизнеса, говорит глава «Авиапорта» Олег Пантелеев. Однако группе предстоит также определиться с бизнес-моделью грузоперевозок. По его словам, особенность прежней глобальной модели АВС заключалась в оптимальном использовании парка через построение «кругосветных маршрутов» с опорой на международные продажи и обширные коммерческие права. Сейчас, когда речь идет о массовом импорте в РФ потребительских товаров, отмечает он, «встает вопрос, как эффективнее использовать самолеты в условиях односторонней загрузки».

В 2022 году была сформирована схема, при которой грузы из Китая привозили в приграничные аэропорты РФ самолеты с российской регистрацией. Далее по стране товары перемещались в основном бортами с двойной регистрацией. Эта схема дороже, чем доставка груза на широкофюзеляжных бортах китайских авиакомпаний, выполняющих пассажирские рейсы. После введения безвизового режима с Китаем таких рейсов, возможно, станет больше, что увеличит объемы перевозимых вместе с пассажирами грузов. Это сделает конкуренцию с китайскими перевозчиками еще сложнее, допускает господин Пантелеев. Но АВС, продолжает он, обладает «привлекательным набором коммерческих допусков», и, если у компании получится эффективно загружать ВС на всех «плечах перелетов», это может сделать ее экономическую модель более жизнеспособной. Проблем с обеспечением загрузки 737–800 на направлениях внутри РФ он не видит: «При такой численности парка это не составит труда».

Айгуль Абдуллина, Владимир Лавицкий