Что происходит после встречи Путина и Трампа на Аляске

15 августа состоялась историческая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске. По ее итогам сделки по Украине достигнуто не было, однако оба лидера отметили некоторый прогресс. Сразу после саммита господин Трамп созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, пригласив их на встречу в Вашингтон 18 августа. В случае успеха он планирует организовать трехстороннюю встречу с участием российского и украинского президентов. Что происходит в мире после саммита на Аляске и что пишут мировые СМИ — в обзоре «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин во время совещания по итогам саммита на Аляске

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин во время совещания по итогам саммита на Аляске

Фото: пресс-служба президента РФ

Россия

Владимир Путин провел в Кремле совещание по итогам переговоров с Трампом. Он назвал свой визит на Аляску продуктивным, разговор с американским коллегой — откровенным.

провел в Кремле совещание по итогам переговоров с Трампом. Он назвал свой визит на Аляску продуктивным, разговор с американским коллегой — откровенным. Путин подчеркнул, что для урегулирования военного конфликта нужно устранить «первопричины», что Москва солидарна с Вашингтоном в желании достичь мирного урегулирования и что переговоры приблизили Россию «к нужным решениям».

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил итоги саммита на Аляске с главой МИД Венгрии Петером Сийярто и с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

США

Дональд Трамп после саммита провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. В беседе также участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте, а также госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

18 августа Трамп встретится в Вашингтоне с Зеленским. Он пригласил лидеров ЕС присоединиться к переговорам.

Подтвердили свое участие:

Зеленского в Вашингтоне будут встречать без торжеств и красной дорожки, пишет Sky News.

22 августа Трамп готов провести трехсторонние переговоры с участием Путина и Зеленского, если встреча с президентом Украины пройдет успешно (Axios и CNN).

Трамп готов провести трехсторонние переговоры с участием Путина и Зеленского, если встреча с президентом Украины пройдет успешно (Axios и CNN). Зеленский призвал Трампа усилить санкции, если не будет трехсторонней встречи с Путиным.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу Путина и Трампа «очень продуктивной».

Европа

Послы 27 стран Европейского союза собрались в Брюсселе на экстренное заседание после саммита на Аляске. Оно было посвящено обсуждению дальнейших шагов по украинскому урегулированию.

ЕС и Великобритания сделали совместное заявление по итогам саммита на Аляске. Лидеры исключают любые ограничения на поставки оружия Киеву или отказ от интеграции Украины в ЕС и НАТО.

Лидеры европейских стран проведут 17 августа видеоконференцию накануне поездки Зеленского в Вашингтон. Встреча начнется в 15:00 (16:00 мск).

Европа готова стать гарантом безопасности Украины совместно с США, написал в соцсети X глава МИД Германии Йоханн Вадефуль . Он добавил, что Европа «твердо стоит» на стороне Киева, «какими бы ни были планы Путина».

. Он добавил, что Европа «твердо стоит» на стороне Киева, «какими бы ни были планы Путина». Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал в интервью ARD, что дал «несколько советов» президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, как вести себя в Белом доме, чтобы встреча прошла качественно. «Приятным сюрпризом» саммита на Аляске для него стала готовность США принять участие в обеспечении гарантий безопасности для Украины

рассказал в интервью ARD, что дал «несколько советов» президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, как вести себя в Белом доме, чтобы встреча прошла качественно. «Приятным сюрпризом» саммита на Аляске для него стала готовность США принять участие в обеспечении гарантий безопасности для Украины Премьер Великобритании Кир Стармер пригрозил России новыми санкциями в отсутствие сделки по Украине.

СМИ

Трамп передал Путину письмо от первой леди США Мелании Трамп. Fox News опубликовал текст письма. В нем она призвала «защитить детей, которые мечтают о любви, возможностях и безопасности».

Reuters: Путин выдвинул несколько требований во время встречи с Трампом.

Среди них:

официальный статус для русского языка на Украине, право на свободную деятельность Русской православной церкви на Украине, готовность передать под контроль Киева территории в Сумской и Харьковской областях, вывод войск ВСУ из Донбасса в обмен на заморозку линии фронта в Херсонской и Запорожской областях, формальное признание контроля России над Крымом (не уточняется, идет ли речь о признании со стороны США или, например, всех стран Запада и Украины), хотя бы частичная отмена санкций против России (речь может идти об американских и европейских санкциях), запрет на вступление Украины в НАТО.

Fox News : Трамп поддерживает предложение Путина о заключении мирного соглашения с Украиной, которое подразумевает полный контроль России над Донбассом и заморозку линии фронта.

: Трамп поддерживает предложение Путина о заключении мирного соглашения с Украиной, которое подразумевает полный контроль России над Донбассом и заморозку линии фронта. NYT : Трамп назвал признание Донбасса частью России быстрым путем к миру.

: Трамп назвал признание Донбасса частью России быстрым путем к миру. Axios : Путин предложил Китай в качестве гаранта безопасности Украины

: Путин предложил Китай в качестве гаранта безопасности Украины WSJ описала два сценария разрешения конфликта на Украине. Оба предполагают, что Киев может отказаться от некоторых территориальных претензий.

описала два сценария разрешения конфликта на Украине. Оба предполагают, что Киев может отказаться от некоторых территориальных претензий. The Washington Post : Украина отказывается вывести войска с территории Донбасса из-за опасений, что в этом случае «у России будет открыта дорога до Одессы».

: Украина отказывается вывести войска с территории Донбасса из-за опасений, что в этом случае «у России будет открыта дорога до Одессы». Bloomberg: гарантии безопасности Украины вряд ли будут включать механизмы, подобные 5-й статье устава НАТО о коллективной обороне.

Анна Токарева