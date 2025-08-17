Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Что происходит после встречи Путина и Трампа на Аляске

15 августа состоялась историческая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске. По ее итогам сделки по Украине достигнуто не было, однако оба лидера отметили некоторый прогресс. Сразу после саммита господин Трамп созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, пригласив их на встречу в Вашингтон 18 августа. В случае успеха он планирует организовать трехстороннюю встречу с участием российского и украинского президентов. Что происходит в мире после саммита на Аляске и что пишут мировые СМИ — в обзоре «Ъ».

Россия

  • Владимир Путин провел в Кремле совещание по итогам переговоров с Трампом. Он назвал свой визит на Аляску продуктивным, разговор с американским коллегой — откровенным.
  • Путин подчеркнул, что для урегулирования военного конфликта нужно устранить «первопричины», что Москва солидарна с Вашингтоном в желании достичь мирного урегулирования и что переговоры приблизили Россию «к нужным решениям».
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил итоги саммита на Аляске с главой МИД Венгрии Петером Сийярто и с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Заявления Путина и Трампа на пресс-конференции в Анкоридже

Читать далее

США

  • Дональд Трамп после саммита провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. В беседе также участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте, а также госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
  • 18 августа Трамп встретится в Вашингтоне с Зеленским. Он пригласил лидеров ЕС присоединиться к переговорам.

Подтвердили свое участие:

  1. глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен,
  2. глава НАТО Марко Рютте,
  3. президент Франции Эмманюэль Макрон,
  4. премьер Великобритании Кир Стармер,
  5. президент Финляндии Александер Стубб,
  6. премьер-министр Италии Джорджа Мелони,
  7. канцлер Германии Фридрих Мерц.
  • Зеленского в Вашингтоне будут встречать без торжеств и красной дорожки, пишет Sky News.
  • 22 августа Трамп готов провести трехсторонние переговоры с участием Путина и Зеленского, если встреча с президентом Украины пройдет успешно (Axios и CNN).
  • Зеленский призвал Трампа усилить санкции, если не будет трехсторонней встречи с Путиным.
  • Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу Путина и Трампа «очень продуктивной».

Европа

  • Послы 27 стран Европейского союза собрались в Брюсселе на экстренное заседание после саммита на Аляске. Оно было посвящено обсуждению дальнейших шагов по украинскому урегулированию.
  • ЕС и Великобритания сделали совместное заявление по итогам саммита на Аляске. Лидеры исключают любые ограничения на поставки оружия Киеву или отказ от интеграции Украины в ЕС и НАТО.
  • Лидеры европейских стран проведут 17 августа видеоконференцию накануне поездки Зеленского в Вашингтон. Встреча начнется в 15:00 (16:00 мск).
  • Европа готова стать гарантом безопасности Украины совместно с США, написал в соцсети X глава МИД Германии Йоханн Вадефуль. Он добавил, что Европа «твердо стоит» на стороне Киева, «какими бы ни были планы Путина».
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал в интервью ARD, что дал «несколько советов» президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, как вести себя в Белом доме, чтобы встреча прошла качественно. «Приятным сюрпризом» саммита на Аляске для него стала готовность США принять участие в обеспечении гарантий безопасности для Украины
  • Премьер Великобритании Кир Стармер пригрозил России новыми санкциями в отсутствие сделки по Украине.

СМИ

  • Трамп передал Путину письмо от первой леди США Мелании Трамп. Fox News опубликовал текст письма. В нем она призвала «защитить детей, которые мечтают о любви, возможностях и безопасности».
  • Reuters: Путин выдвинул несколько требований во время встречи с Трампом.

Среди них:

  1. официальный статус для русского языка на Украине,
  2. право на свободную деятельность Русской православной церкви на Украине,
  3. готовность передать под контроль Киева территории в Сумской и Харьковской областях,
  4. вывод войск ВСУ из Донбасса в обмен на заморозку линии фронта в Херсонской и Запорожской областях,
  5. формальное признание контроля России над Крымом (не уточняется, идет ли речь о признании со стороны США или, например, всех стран Запада и Украины),
  6. хотя бы частичная отмена санкций против России (речь может идти об американских и европейских санкциях),
  7. запрет на вступление Украины в НАТО.
  • Fox News: Трамп поддерживает предложение Путина о заключении мирного соглашения с Украиной, которое подразумевает полный контроль России над Донбассом и заморозку линии фронта.
  • NYT: Трамп назвал признание Донбасса частью России быстрым путем к миру.
  • Axios: Путин предложил Китай в качестве гаранта безопасности Украины
  • WSJ описала два сценария разрешения конфликта на Украине. Оба предполагают, что Киев может отказаться от некоторых территориальных претензий.
  • The Washington Post: Украина отказывается вывести войска с территории Донбасса из-за опасений, что в этом случае «у России будет открыта дорога до Одессы».
  • Bloomberg: гарантии безопасности Украины вряд ли будут включать механизмы, подобные 5-й статье устава НАТО о коллективной обороне.

Анна Токарева

