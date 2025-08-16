Фидан и Лавров обсудили прошедший на Аляске саммит

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом прошедший накануне на Аляске российско-американский саммит. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в МИД Турции.

Министры обсудили в телефонном разговоре усилия, направленные на прекращение боевых действий на территории Украины. По словам источника ТАСС, Фидан сообщил Сергею Лаврову о готовности Турции внести свой вклад в этот процесс.

Глава МИД Турции выразил надежду, что встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже приведет в конечном счете к прочному миру.

Axios со ссылкой на источники сообщило, что в ходе переговоров с Дональдом Трампом на Аляске, Владимир Путин выразил готовность к обсуждению «гарантий безопасности» для Украины и предложил Китай в качестве такого варианта. Звучали ли с российской стороны другие кандидаты информагентство не уточняет.