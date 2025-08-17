Politico: Зеленский может поехать в Вашингтон вместе с президентом Финляндии

Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом может отправиться президент Финляндии Александр Стубб, пишет Politico со ссылкой на источники.

По словам европейских дипломатов, Александр Стубб может предотвратить любые обострения в беседе между президентами США и Украины. Издание также называет господина Стубба «одним из любимых собеседников Дональда Трампа».

Владимир Зеленский и Дональд Трамп проведут переговоры 18 августа. CNN и Axios писали, что 22 августа господин Трамп может провести трехстороннюю встречу с участием президентов России и Украины.