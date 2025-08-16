Мерц: США согласны участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что США готовы вместе с ЕС предоставить Украине гарантии безопасности. Политик заявил об этом в интервью немецкому телеканалу ZDF.

«Хорошей новостью» является то, что США готовы участвовать в обеспечении гарантий безопасности и не оставлять это исключительно европейцам, заявил Мерц ZDF. «Но, конечно, европейцы должны внести свой вклад в обеспечение безопасности Украины в долгосрочной перспективе», — добавил он.

The Wall Street Journal пишет со ссылкой на источник, что Дональд Трамп обсуждал с европейскими лидерами тему гарантий для Украины прямо с борта самолета при возвращении с Аляски.

По информации CNN, президент США обсуждал с лидерами ЕС предоставление Украине гарантий «по типу» пятой статьи Устава НАТО. Она предполагает, что вооруженное нападение на одну из стран-участниц считается нападением на блок. При этом канал указывал, что, по его данным, НАТО в гарантиях непосредственно участвовать не будет.