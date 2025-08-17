Путин рассказал Мирзиёеву об итогах саммита на Аляске

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры государств обсудили российско-американский саммит, прошедший в Анкоридже 15 августа.

Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Мирзиёев, согласно сообщению пресс-службы Кремля, высоко оценил «позитивную динамику» в диалоге между Россией и США. В ходе разговора президенты также затронули тему торгово-экономического сотрудничества.

Сегодня Владимир Путин уже провел телефонные разговоры по итогам встречи на Аляске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

Подробнее о встрече на Аляске — в репортаже Андрея Колесникова.